Розмахував вилами: вчителя в костюмі Сатани відсторонили від занять (фото)

Коли учні входили в клас, викладач розмахував вилами над їхніми головами й говорив: "Слава Сатані". Багатьом підліткам така витівка припала не до душі.

У США викладача середньої школи міста Меса (штат Аризона) відсторонили від роботи після того, як кілька учнів, за повідомленнями, були налякані його костюмом Сатани на Гелловін. Про це пише Huffpost.

Минулого тижня, коли учні прийшли до класу, то побачили вчителя, який носить роги диявола і тримає в руках вила.

Коли кожен учень входив до класу, учитель, як повідомляється, розмахував вилами над їхніми головами й говорив: "Слава Сатані". Натаніель Гамлет розповів журналістам, що, хоча деякі учні визнали витівку вчителя кумедною, а інші просто відмахнулися від неї, особисто йому вона не сподобалася з релігійних причин.

"Я сказав: "Не робіть цього зі мною", і відштовхнув вила, можливо, три або чотири рази. Він усе одно говорив одне й те саме і продовжував робити це", — сказав Гамлет в інтерв'ю KPNX.

Пізніше вчитель, ім'я якого не називали, повідомив журналістам, що костюм Сатани був частиною "Тижня духу", присвяченого Гелловіну.

"Участь у подібних заходах — це для мене спосіб залучити учнів і привнести в клас веселощі. Нічого складного в цьому немає", — каже викладач.

Коли учні входили до класу, вчитель розмахував вилами над їхніми головами Фото: KPNX

Однак Натаніель Гамлет не погодився і розповів про це своєму батькові, колишньому кандидату в члени ради директорів державної школи Меси Крісу Гамлету, який повідомив про те, що трапилося, директору школи.

"Я був розлючений, тому що я теж християнин. Що мене справді розлютило, так це те, що мій син продовжував говорити йому "ні", а вчитель продовжував стояти на своєму", — сказав Кріс Гамлет.

У результаті наступного дня вчителя вивели з класу посеред заняття і відправили в оплачувану адміністративну відпустку, йдеться в заяві шкільного округу Меса. На ситуацію відреагував і Натаніель Гамлет, який вважає відсторонення від роботи справедливим, але сказав, що вчитель неодноразово погано поводився з усіма учнями, тому його слід звільнити.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку налякав "привид телезірки" на сімейній фотографії. Силует померлого в 1988 році валлійського актора з'явився на знімках Мелані Армстронг, яка фотографувалася біля річки разом зі своїм чоловіком Адамом. Пара кілька разів поверталася на те саме місце в пошуках доказів.

Також стало відомо, що "мандрівник у часі" зробив низку приголомшливих передбачень. Уперше про Адама Архона заговорили 2019 року, саме тоді його історія привернула увагу громадськості. Чоловік заявив, що він є мандрівником у часі з 2045 року і навіть пройшов перевірку на детекторі брехні.