Безглузда помилка: поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната"

Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього надягли наручники та провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

У Португалії турист з Азербайджану опинився оточений озброєною поліцією і повалений на підлогу в лісабонському ресторані Caís de Sodré після того, як застосунок для перекладу, яким він скористався, щоб попросити допомоги в ресторані, переплутав "гранат" із "гранатою". Про це пише Portugal Resident.

Чоловік відчув "раптове нездужання", яке змусило його зайти до найближчого закладу, розташованого в центрі Лісабона, у пошуках їжі.

36-річний чоловік, який розмовляє російською мовою, але має ізраїльський паспорт, за допомогою додатка на своєму мобільному телефоні написав речення, в якому він просив щось пов'язане з гранатом. Можливо, сік або сам фрукт. Яким би не був запит, застосунок переклав російське слово "гранат" на португальське "grenade" (граната), що відразу ж насторожило офіціанта.

Видання зазначає, що знаючи про підвищену терористичну небезпеку в країні, офіціант зв'язався з поліцією PSP, яка негайно прибула до ресторану в повному складі та зі зброєю при собі.

На азербайджанського туриста наділи наручники, і він був страшенно наляканий. Його провели до прилеглої поліцейської дільниці, після чого влада провела обшук його житла (хостелу в Лісабоні), під час якого не знайшли нічого підозрілого. Після обшуку чоловіка було звільнено.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі. Леслі Харві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної старенької на підозрювану в убивстві.

Також стало відомо, що жінка організувала пограбування чоловіка, поранивши його і скинувши з мосту. Наталі Фонсека разом зі своїм партнером кілька разів ударили жертву і сказали, що він помре. Вони відібрали в нього взуття, телефон, гроші та машину.