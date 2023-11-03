Погуляв і втік: чоловік "повернувся" до бару, щоб оплатити рахунок 15-річної давнини (фото)

Хлопець веселився в компанії друзів у барі Simposio, але наприкінці вечора пішли не заплативши. Відчуваючи свою провину всі ці роки, він написав зворушливу записку і доклав до неї в 4 рази більше тієї суми, яку був винен.

В Італії чоловік, ім'я якого не називається, повернувся до бару через 15 років, з метою погасити свій борг. Він заплатив у 4 рази більше ніж був винен. Про це пише The Sun.

У 2008 році хлопець веселився в компанії друзів у цьому закладі. Однак наприкінці вечора вони здійснили втечу, не розрахувавшись за випиті ними напої.

Співробітники бару Simposio в Тренті були вражені, коли отримали таємничий лист із доданими 30 євро готівкою.

У своєму посланні чоловік зізнався, що всі ці роки йому було дуже соромно за свій вчинок. Він висловив жаль, зазначивши, що весь цей час не міг знайти в собі сили, щоб переступити через поріг цього закладу.

"Одного разу в суботу ввечері, 15 років тому, я прийшов до вашого ресторану з друзями та випив кілька келихів вина. Від веселощів ми пішли, не заплативши. Ми образили вас і нас, ставши злодіями. Ось чому я не заходив до вас із того дня. Сьогодні я тут, щоб попросити вибачення і спробувати відшкодувати шкоду. Я збільшую вартість свого келиха вчетверо і додаю ще кілька євро за кожного зі своїх друзів. Я хочу також виправити і їхню помилку. Тепер я зможу повернутися до вас із високо піднятою головою", — йшлося в записці.

Чоловік заплатив у 4 рази більше за належне Фото: CEN

Менеджер Андреа Бозісіо розмістив лист у соціальних мережах, щоб показати приклад іншим відвідувачам.

"Людино, яка просить вибачення і віддає гроші через 15 років. Ви чудовий. Це не заради грошей, але очевидно, це жест. За 18 років роботи це один із найкращих днів, які в нас колись були. Дякую!" — написав він.

Раніше Фокус повідомляв, що поліція заарештувала туриста, який попросив "гранату" замість "граната". Чоловік під час розмови з офіціантом припустився помилки й за кілька хвилин був оточений озброєною поліцією. На нього одягли кайданки й провели обшук у хостелі, в якому він зупинився.

Також стало відомо, що турист 20 разів симулював серцевий напад, щоб не платити за їжу. Чоловікові виписали два штрафи за порушення законів. Суми були невеликі, але він відмовився їх сплатити. У результаті його було засуджено до 42 днів тюремного ув'язнення. Однак на цьому історія не закінчилася.