Поставить вас у глухий кут: далеко не всі люди можуть вирішити просту математичну головоломку (фото)

В основі завдання лежить просте математичне рівняння, але замість звичних х і у — кекси.

У цій математичній загадці показані десерти, деякі з яких мають різну начинку. Вам належить з'ясувати, скільки коштує кожен з окремих предметів. Про це повідомляє видання Мirror.

Здавалося б, проста загадка з буквами, але далеко не всі можуть впоратися з нею.

Математична загадка

Вам доведеться постаратися зрозуміти, що означає кожен елемент рівняння. І тільки після початкових розрахунків, ви зможете наблизитися до відповіді.

Важливо зазначити, що будь-яка деталь, якою б маленькою вона не була, може бути дуже важливою для пошуку відповіді.

Фокус уже писав про те, що вчені розповіли, чому не варто писати повідомлення під час ходьби. Це може виявитися очевидним, але вчені кажуть, що наслідки можуть бути набагато гіршими, ніж ми могли б припустити.