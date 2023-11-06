"Телефонуйте в поліцію": жінка знайшла в будинку потаємну кімнату, повну дитячих малюнків (відео)

Користувачі соціальних мереж сприйняли дивну знахідку дівчини з тривогою, заявивши, що кімната втрачає свою невинність через те, що на стіні написано "курінь кохання".

Жінка звернулася до людей у соціальних мережах за порадою після того, як виявила у своєму будинку потаємну кімнату з дитячими малюнками на стінах зсередини. Про свою моторошну знахідку вона розповіла в ролику, який опублікувала в TikTok.

У відеоролику, дівчина відкриває невеликий люк у стіні й знаходить там кімнату з дитячими малюнками, які висіли на стінах. Її глядачі в TikTok закликали її одразу ж телефонувати в поліцію.

Жінка розповіла, що люк замикається зсередини, а потім повернула камеру, щоб показати слова "курінь кохання", написані поруч із малюнками зірок, смайликів і знаків миру. В іншому місці написані імена Ребека, Келлі та Сара, що дає змогу припустити, що ці дівчата проводили час у потаємній кімнаті, прикрашаючи її.

Однак користувачі соціальних мереж сприйняли дивну знахідку дівчини з тривогою, заявивши, що кімната втрачає свою невинність через те, що на стіні написано "курінь кохання".

"Це був або кумедний маленький притулок, або найстрашніше місце на світі", — написав один із них.

Деякі глядачі дівчини сильно злякалися і запропонували їй викликати поліцію Фото: indy100

Інший користувач додав, що сподівається, що це були діти 90-х, яким дуже подобалася пісня Love Shack гурту B 52s, і тому вони зробили такий знак.

"Знайшла потаємну кімнату у своєму будинку. Замикається зсередини. Що мені робити?" — підписала свій ролик власниця будинку з таємною кімнатою.

Ролик став вірусним і за короткий час набрав понад 2,1 млн переглядів. Деякі глядачі дівчини сильно злякалися і запропонували їй викликати поліцію.

"Телефонуйте в поліцію. Обов'язково потрібно повідомити владу, краще нехай хтось розбереться, ніж закривати очі на те, що, можливо, справді потребує уваги", — написав один із користувачів TikTok.

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