Потрапила в скандал: блогерка розрізала і приготувала 90-кілограмового алігатора (фото)

Чу Нян Сяо Хе, у якої більш ніж 3,5 млн підписників у соцмережах, показала кілька варіантів приготування м'яса рептилії в домашніх умовах. Це викликало хвилю негативної реакції та звинувачень у жорстокому поводженні з тваринами.

Китайська кулінарна блогерка опинилася в центрі скандалу в соціальних мережах після того, як опублікувала суперечливе відео, на якому вона вбиває, обробляє і готує 90-кілограмового алігатора. Про це пише Oddity Central.

У наші дні люди здійснюють на камеру найрізноманітніші божевільні та неоднозначні вчинки заради привернення уваги: від поїдання зараженої риби до падіння невеликих літаків, але більшість з них не допускає безпричинної жорстокості стосовно тварин. Одна китайська блогерка нещодавно на власному досвіді переконалася, що людям не подобається, коли ви вбиваєте, розчленовуєте і готуєте беззахисну дику тварину для їхнього задоволення, і тепер цей трюк може призвести її до неприємностей із законом.

Чу Нян Сяо Хе, кулінарна блогерка з понад 3,5 млн підписниками на сайті Douyin (китайська версія TikTok), нещодавно опублікувала короткий ролик, що демонструє, як вбити й приготувати алігатора в домашніх умовах. Це було зроблено з метою шокувати та привернути увагу, але викликало хвилю негативної реакції й звинувачень у жорстокому поводженні з тваринами.

На відео спочатку видно, як дівчина миє 90-кілограмову рептилію, у якої для захисту зв'язана морда, в душі за допомогою великої щітки. Далі вона вбила тварину, зняла з неї шкуру і почала різати на шматочки. Потім дівчина починає готувати м'ясо різними способами.

Дівчина приготувала м'ясо різними способами Фото: Douyin

Відеоролик Сяо Хе викликав обурення в китайських соціальних мережах, багато користувачів Douyin зажадали назавжди видалити її з платформи за явне жорстоке поводження з тваринами. Авторка контенту спробувала виправдатися, але те, як вона це зробила, ще більше розлютило людей. Чу Нян Сяо Хе пояснила, що крокодил у ролику був штучно виведений для виробництва шкіряних виробів, тому його все одно збиралися принести в жертву.

"Цих штучно виведених алігаторів вирощують спеціально для компаній, що виробляють шкіру та сумки. Це їхня місія. Хіба ви відмовитеся від сумки Hermes зі шкіри алігатора? Ми маємо бути більш раціональними", — сказала китаянка.

Ролик Сяо Хе викликав обурення в китайських соціальних мережах Фото: Douyin

Згідно з китайським законом про охорону дикої природи, приготування м'яса алігатора без отримання дозволу влади заборонено, тож витівка Чу Нян Сяо Хе може мати і юридичні наслідки.

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