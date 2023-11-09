Мріяли стати мільйонерами: британець із дружиною обдурив батьків, залишивши їм 28 пенсів (фото)

Гері та Діана Менселл, які мріяли про світське життя, витрачали гроші на розкіш, яку раніше не могли собі дозволити. Пара скористалася рахунком старих понад 100 разів на загальну суму близько 158 тисяч фунтів стерлінгів.

Подружня пара з Великої Британії, яка обдурила своїх літніх батьків, залишивши їм лише 28 пенсів, розплакалася, побачивши одне одного через відеозв'язок із суду Ліверпуля, після чого отримала тюремний термін. Про це пише Liverpool Echo.

61-річний Гері Менселл і його 58-річна дружина Діана понад три роки дурили своїх беззахисних батьків, виступаючи як їхні довірені особи. Минулого місяця подружжя, яке мріяло стати мільйонерами, було нарешті спіймане і засуджене в суді Liverpool Crown Court за шахрайство і відмивання грошей.

Коли вчора вранці (8 листопада) вони побачили один одного через відеозв'язок у суді для винесення вироку, вони помахали руками, а потім розридалися. Однак суддя Девід Суіннертон назвав їхні дії огидними й сказав, що їм "має бути соромно".

Суд дізнався, що Фред і Енід Менселл з'їхали зі свого родинного будинку у Вултоні, в жовтні 2017 року після того, як чоловік серйозно впав, а в жінки було діагностовано деменцію. Подружжя з 1965 року володіло правом повної власності на житло і мало значний власний капітал. Вони також мали 2 автомобілі та непоганий баланс у банку завдяки державній і трудовій пенсіям, які приносили їм до 2700 фунтів стерлінгів щомісяця.

Діана і Гері Менселл отримали довіреність на догляд за Фредом і Енід у зв'язку з їхнім віком і вразливим здоров'ям. Отримавши потрібні документи, пара продала будинок за 150 000 фунтів стерлінгів, що було значно нижче за ринкову ціну. Суд встановив, що Діана і Гері використовували отмані гроші для переобладнання гаража в житлове приміщення для батьків чоловіка. Житлова зона Фреда та Енід була відокремлена дерев'яними дверима з сигналізацією.

61-річний Гері Менселл Фото: Merseyside Police

Гері та Діана за можливості не пускали в будинок соціальних працівників. Фреда та Енід "контролювали", годували їжею швидкого приготування і тримали в замкнутому просторі. Вони практично не виходили з дому. Із серпня 2017 року по листопад 2021 року лише на два дні їздили у відпустку в Лландудно.

У цей час Гері та Діана, які мріяли про світське життя, витрачали гроші на розкіш, яку не могли собі дозволити. Суд дізнався, як вони на два тижні полетіли на Ямайку, відпочивали в Кабо-Верде, зупинялися в шикарному готелі Grand Hotel у Йорку. Діана витратила 9 000 фунтів стерлінгів на лікування зубів, їздила на шикарному золотистому BMW з індивідуальним номерним знаком і мала колекцію дорогих сумок Chanel і Louboutin. Вона також витрачала тисячі на парфумерію Joe Malone.

58-річна Діана Менселл Фото: Merseyside Police

Попри розкішний спосіб життя, Діані не подобалося доглядати за Фредом і Енід. Одне з повідомлень, показаних у суді, свідчить про те, що вона почувалася "використаною та ображеною". Пара, яка одружилася в Лас-Вегасі 2005 року, скористалася рахунком старих понад 100 разів на загальну суму близько 158 тисяч фунтів стерлінгів. Загалом, на думку обвинувачення, за три з половиною роки було викрадено близько 218 тисяч фунтів стерлінгів.

У жовтні цього року Гарі та Діана Менселл були визнані винними у вивезенні майна, здобутого злочинним шляхом, і шахрайстві з використанням службового становища. Їх було засуджено до шести років позбавлення волі.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі. Леслі Гарві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної старенької на підозрювану в убивстві.