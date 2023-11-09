Вага понад кілограм: власник ресторану заплатив рекордну €61 000 за снігового краба (фото)
Морепродукт, що належить до предметів розкоші, продали за небувалі 10 млн єн (61 534 євро). Власник японського ресторану хоче з'їсти краба вагою 1,2 кг разом зі своїми відвідувачами.
У 2023 році в Японії снігового краба продали за ціною, що стала регіональним рекордом — в еквіваленті понад 61 тис. євро. Лот продали на аукціоні в день сезону лову крабів. Про це повідомляє The Mirror.
Морепродукт, що належить до предметів розкоші, продали 6 листопада в рибальському порту Хамасака в місті Сінонсен (префектура Тояма) за небувалі 10 млн єн (61 534 євро). Ставка Ресуке Уемура, 47-річного власника ресторану Ryouriya Uemura, виявилася вищою за інші.
Він заявив, що будь-що-будь хотів отримати краба в перший же день.
"Краби в рибальському порту Хамасака високої якості, і я хочу, щоб про це всі дізналися. Я хотів би з'їсти снігового краба разом із відвідувачами мого ресторану", — сказав він.
Вага краба-гіганта — 1,2 кг. "Мацуба-гані", тобто самців снігового краба, виловлюють біля узбережжя регіону Сан'їн на острові Хонсю.
Минулого року схожого краба теж продали за рекордну ціну — 3,15 млн єн (19 500 євро).
Останніми роками ціни на них стали зростати через скорочення популяції деяких видів у Беринговому морі. Цілі рибальські флотилії, які колись займалися ловом, залишаються пришвартованими до берега, а компанії, що займаються перероблюванням, змушені шукати нові джерела морепродуктів.
Хоча ціни на крабів зростають, все ж вони не вважаються найдорожчими морепродуктами у світі. Найдорожча риба у світі — як і раніше, блакитний тунець Bluefin. Ще 2013 року хтось на аукціоні в Токіо заплатив за особину вагою 226 кг майже 1,64 млн євро, тобто 3 300 євро за пів кілограма риби.
Нагадаємо, що в Канаді жінка виявила викинуте на берег морське "чудовисько". У дивної істоти були гострі зуби та спочатку думали, що це тунець, але згодом з'ясувалося, що лосось.
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