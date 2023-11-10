Попросив забагато: іспанець тримав "під дулом" пістолета сантехніка

Сусіди чоловіка викликали поліцію, почувши кілька звуків, схожих на удар, з вікон його квартири. Коли правоохоронці прибули на місце, нападник відмовився відпустити свого бранця, погрожуючи підірвати балон із газом.

В Іспанії нещодавно було заарештовано чоловіка з міста Малага, який, тримав під дулом пістолета сантехніка через те, що той запросив забагато грошей за лагодження водопровідної труби, що лопнула. Про це пише Oddity Central.

Двоє чоловіків не змогли домовитися про ціну. Це і стало головною причиною конфлікту.

4 листопада сантехнік, ім'я якого не називається, отримав дзвінок від чоловіка з проханням допомогти йому усунути несправність водопровідної труби в його будинку. Тоді він і уявити собі не міг, що виявиться заручником потенційного клієнта.

Приїхавши до чоловіка додому і побачивши проблему, що потребує усунення, фахівець назвав власнику житла вартість робіт, чим розлютив його. Мабуть, ціна за послуги здалася йому настільки непристойно високою, що він дістав пістолет і став погрожувати працівникові розправою.

Сусіди чоловіка викликали поліцію, почувши кілька звуків, схожих на удар, з вікон його квартири, але коли співробітники поліції прибули на місце, нападник відмовився відпустити свого бранця, погрожуючи підірвати балон із газом, якщо хтось спробує потрапити в його житло.

Ілюстративне фото Фото: La Flamenca de Borgoña

Видання зазначає, що в якийсь момент озброєний чоловік з'явився у вікні своєї квартири разом із заручником, що дало поліції змогу розгледіти його вогнепальну зброю і визначити, що це не більше ніж муляж. Отримавши ці відомості та евакуювавши всю будівлю, щоб уникнути ще більшої трагедії в разі, якщо загроза з балоном була реальною, поліцейські почали переговори з озброєною людиною.

У результаті переговорів вдалося переконати озброєного чоловіка відчинити вхідні двері, щоб переконатися, що з його заручником усе гаразд. Коли двері відчинилися, у приміщення увірвалися спецпризначенці, які зв'язали чоловіка і врятували потерпілого. Пізніше сантехнік підтвердив, що чоловік почав поводитися агресивно після того, як почув його розцінки на ремонт водопровідної труби, що протікає. Однак невідомо, скільки запросив працівник.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що чоловік прикрашав будинок і виявив мумію в маминій шафі. Леслі Гарві виявив муміфіковане тіло квартирантки, яка була замкнена у вентиляції в коморі протягом 20 років. Його мати Сара Джейн Гарві раптово перетворилася з маленької, миловидної старенької на підозрювану в убивстві.