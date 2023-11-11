"Новий Нострадамус": екстрасенс зробив моторошне передбачення на 2024 рік (фото, відео)

Деякий час чоловік присвятив обговоренню своїх прогнозів щодо політики США, а потім перейшов до ширших питань.

Екстрасенс зробив моторошне передбачення на 2024 рік, яке може мати серйозні наслідки для одного з найбагатших міст світу. Про це розповів екстрасенс Крейг Гамільтон-Паркер, якого в минулому називали "новим Нострадамусом", у своєму новому ролику на YouTube.

Мешканцям певного регіону варто підготуватися до сильного землетрусу, який уже на підході до одного з найбагатших місць у світі. Якщо, звісно, вірити в передбачення екстрасенса.

Крейг Гамільтон-Паркер, якого в минулому називали "новим Нострадамусом", випустив на своєму YouTube-каналі новий випуск програми "Кава з Крейгом". У ньому він розповів про те, що він передбачає на наступний, 2024 рік.

Деякий час чоловік присвятив обговоренню своїх прогнозів щодо політики США, а потім перейшов до ширших питань. Одним із них є втрата Америкою своєї влади.

"Ще одна річ, яку я передбачаю, — це брак електроенергії та відключення електрики в США. Зокрема, я бачив великі відключення в Каліфорнії та Техасі — у місці, де багато нафти, і в Каліфорнії, де багато нафти. Я також бачу, що це щось на кшталт пошкодження інфраструктури або чогось такого. Можливо, пошкоджена погодним явищем, ураганом або чимось подібним — тобто не просто обрив кабелів, а щось, що дуже важко виправити", — розповів Крейг.

Крейг Гамільтон-Паркер, якого в минулому називали "новим Нострадамусом" Фото: Youtube/Craig Hamilton-Parker

Екстрасенс зазначив, що якась частина інфраструктури, що генерує енергію, виведена з ладу і може бути навіть "проклята".

"Якась частина інфраструктури в біді", — додав він.

Потім Крейг перейшов на новий рівень і заявив, що це пов'язано з іншими явищами, які він бачив, зазначивши, що, на його думку, у 2024 році в США відбудуться "сильні землетруси".

"Я бачу це по всьому західному узбережжю... можливо, це впливає і на інфраструктуру... це буде щось більше, ніж просто тряска", — зробив свій прогноз Крейг.

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