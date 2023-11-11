Мумія пролежала 20 років: брати втекли з дому після зустрічі з "привидом" (фото)

Про те, що в будинку 20 років перебувала мумія покійної господині, нова власниця нерухомості дізналася тільки після його купівлі. На шиї жінки виявили слід від удушення панчохою.

Чоловік, який винайняв будинок 35 на Вест-Кінмел-стріт у Рілі (Північний Вельс, Велика Британія), втік звідти за рік, дізнавшись, що в приміщенні 20 років перебувала мумія загиблої господині. Про це розповіла його сестра Трейсі Джонс, яка купила нерухомість і вирішила здати її братам до того, як переїхала в неї сама, пише Mirror.

За словами Трейсі, про моторошну історію будинку вона дізналася вже після купівлі житла, знайшовши більш детальну інформацію в бібліотеці. У матеріалах, які вона знайшла, Джонс прочитала, що Леслі Гарві, прийшовши 5 травня 1960 року у будинок своєї матері, вирішив прикрасити його до її повернення з лікарні, де вона перебувала останнім часом. У процесі чоловік випадково натрапив на муміфікований труп жінки. Це була Френсіс Еліс Найт, від імені якої бабуся Леслі, Сара Джейн Гарві, здавала будинок родичам, вимагаючи від орендарів щотижневої оплати для утримання власниці нерухомості. Усі 20 років тіло останньої лежало у сховищі заввишки 186 см, що йде від підлоги до вентиляційного отвору на горищі.

Місце, де зберігався труп господині будинку Фото: Скриншот

Місцезнаходження трупа прекрасно сприяло його муміфікації, і судмедекспертам довелося помістити тіло у ванну з гліцерином на тиждень, поки воно не розм'якшилося настільки, що можна було провести огляд і розтин.

Френсіс Еліс Найт Фото: Скриншот

На шиї жінки виявили слід від удушення панчохою, але на суді місіс Гарві намагалася переконати всіх, що це було зроблено для "лікування горла". Зрештою з неї зняли звинувачення в убивстві через відсутність доказів, але визнали винною в отриманні грошей обманним шляхом у період з травня 1940 по квітень 1960 року і засудили до 15 місяців тюремного ув'язнення.

У бесіді з Paranormal Investigations UK на YouTube незабаром після переїзду в цю нерухомість Трейсі розповіла, що в цьому будинку спочатку пожив її старший брат, потім молодший. Якщо старший не витримав історії житла, то молодший стверджував, що бачив привид жінки, чия мумія була там виявлена. Зустрівшись віч-на-віч з привидом, він утік.

Як усе сталося, журналістам розповіла дочка Трейсі, Келлі.

"Мій дядько повідомив мені, що одного разу вночі, коли він пішов до туалету, то побачив її і побіг назад до своєї дівчини, і його обличчя було дуже білим. Спочатку я не повірила цій історії. Я просто подумала, що він намагається мене налякати, але ми почули й інші звуки. Раніше це була їхня кімната, вони переїхали і сказали, що вона занадто моторошна. Коли він уперше сюди переїхав, він прикрашав цю кімнату — поклав ножиці на верх сходів, потім відвернувся, щоб поклеїти шматок шпалер, і ножиці почали плисти до нього", — описує Келлі колишню спальню дядька.

Келлі Джонс показує спальню, де жив її дядько Фото: Скриншот

Дівчина зазначила, що й сама була свідком дивних подій:

"Іноді ви чуєте, як вона йде по сходовому майданчику, у неї досить важкі ноги. У будинку зникають речі, а іноді їй подобається гратися з вашим феном та електроприладами".

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