Коштувала копійки: рідкісну поштову марку з помилкою продали за 2 млн доларів (фото)

Покупцем став колекціонер марок Чарльз Хак. Чоловік є власником кількох інших схожих екземплярів. Одну з них він купив приблизно за 300 000 доларів, а 2007 року придбав іншу, якіснішу марку майже за 1 млн доларів.

У США рідкісну поштову марку США було продано на аукціоні в Нью-Йорку за 2 млн доларів. Продаж став рекордним для країни. Про це пише The Washington Post.

Знаменита марка "Перевернута Дженні" датується 1918 роком і спочатку коштувала 24 центи.

Популярність наклейки пов'язують з її рідкістю, на той час було надруковано всього 100 штук. Також на ній зображений літак, який був помилково надрукований догори ногами. Її придбав колекціонер марок Чарльз Хак. Чоловік здійснив покупку в середу в рамках аукціону, проведеного нью-йоркською аукціонною галереєю Robert A Siegel Auction Galleries. 76-річний колекціонер розповів журналістам, що з дитинства придивлявся до цієї марки, назвавши її "святим Граалем поштової оплати".

Наклейка "Перевернута Дженні" входила в колекцію, випущену на честь початку регулярної авіапошти. У центрі її вміщено зображення літака Curtiss JN-4, проте помилково воно надруковане догори ногами. Загалом було продано 100 таких "перевернутих" марок і відтоді вони стали бажаними для колекціонерів по всьому світу.

Загалом було зроблено 100 таких "перевернутих" марок Фото: Siegel Auction Galleries

Марка настільки відома, що одного разу її показали в одному з епізодів американського мультсеріалу "Сімпсони". У ньому Гомер Сімпсон, перебуваючи на дворовому розпродажі, розглядає аркуш "Перевернутих Дженні".

"Літак перевернуто", — каже він, а потім викидає аркуш до купи інших неоціненних американських артефактів, включно з копією Декларації незалежності.

Завдяки своїй рідкісності марка практично миттєво зросла в ціні після виходу у світ, і за останні десятиліття її екземпляри були продані на кількох аукціонах.

Покупцем став колекціонер марок Чарльз Хак Фото: The Washington Post

Видання зазначає, що Чарльз Хак є власником кількох інших "Дженні". Одну з них він купив на початку 2000-х років приблизно за 300 000 доларів, а у 2007 році він придбав іншу, якіснішу марку майже за 1 млн доларів. Це була 57-ма марка, надрукована в оригінальному аркуші зі 100 примірників.

Хак запевнив журналістів, що він має намір продовжити столітню традицію захисту марки від світла і зберегти її, назвавши її шматочком американської історії.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік став мільйонером, чекаючи своє замовлення в кафе. Карлос Гутьєррес чекав свою їжу і помітив неподалік лотерейний автомат, вирішивши купити квиток на вечірній розіграш Powerball. Наступного дня він зайшов у той самий магазин, і йому повідомили, що квиток, куплений в автоматі, виграв 1 млн доларів у попередньому розіграші.

Також стало відомо, що "шосте відчуття" допомогло жінці виграти 2 млн доларів. Вона, заїхавши в магазин за чашкою кави, відчула, що повинна купити лотерейний білет. Сівши в машину дама виявила, що зірвала джекпот Fastest Road to $2,000,000.