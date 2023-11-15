Закінчилася підписка: сім'я не могла отримати дані про викрадене авто із сином усередині (відео)

Співробітник компанії Volkswagen відмовлявся допомагати поліції повернути 2-річного хлопчика, поки сім'я не сплатить рахунок у 150 доларів за додаток Car-Net.

На початку цього року в США в місті в Лібертівіллі, штат Іллінойс, чоловік у масці викрав автомобіль із дитиною на задньому сидінні. Цей випадок став ще страшнішим після того, як автовиробник відмовився надати поліції інформацію про GPS-стеження. Про це пише FOX News.

Сім'я, яка пережила це жахливе випробування, подала позов проти компанії Volkswagen, стверджуючи, що її відмова допомогти завдала їм сильної травми.

У лютому цього року молода мама, Тейлор Шепард стала жертвою викрадення. Жінка припаркувалася біля свого будинку в Лібертівіллі, а слідом за нею несподівано під'їхала інша машина. З неї виліз чоловік у масці та сів за кермо її Volkswagen Atlas. Дворічний син Ісайя жінки був пристебнутий ременями безпеки на задньому сидінні.

"Серце одразу ж упало вниз. Я побігла до машини так швидко, як тільки могла. Викрадачі проїхали по всій лівій стороні мого тіла. Сліди шин були навіть на моєму животі", — згадує Шепард.

Із сильно пошкодженим тазом і на шостому місяці вагітності американка доповзла до будинку і зателефонувала до служби порятунку. Співробітник правоохоронних органів запитав, чи є у жінки спеціальний додаток для відстеження авто, і вона відповіла, що він у неї є.

Тейлор Шепард стала жертвою викрадення і крадіжки дитини Фото: FOX News

Додаток Volkswagen Car-Net, який дає змогу відстежувати стан автомобіля і навіть дистанційно вимикати двигун. Але коли помічники шерифа округу Лейк зателефонували в компанію і розповіли про викрадення, представник заявив, що термін дії послуги Шепард закінчився, і відмовився надати GPS-інформацію, якщо не отримає 150 доларів.

"Найгірший кошмар, який тільки можна собі уявити. Просто усвідомлення того, що твоя дитина зникла, і ти нічого не можеш із цим вдіяти. І знати, що по той бік телефону сидять люди, які можуть щось зробити... і вони просто кажуть тобі ні", — сказав Грегорі Ковтелідакіс, батько Ісаї.

Зрештою, чоловік дав представнику Volkswagen номер кредитної картки та оплатив рахунок за розблокування. Однак на той час дитину було знайдено біля автостоянки у Ваукегані, а викрадений автомобіль кинули за кілька миль від місця події.

Сім'я вирішила подати до суду на Volkswagen і сервіс Car-Net Фото: скриншот/YouTube

Сім'я вирішила подати до суду на Volkswagen і сервіс Car-Net, стверджуючи, що подібне не повинно трапитися з іншими батьками.

"Це 150 доларів США. Те, що хтось може відмовитися передати інформацію про викрадену дитину заради продовження передплати за 150 доларів, просто шокує свідомість", — сказав адвокат Джеральд Беккеман, який подав позов від імені сім'ї.

Видання зазначає, що Тейлор народила здорового хлопчика і зараз йому чотири місяці. За її словами, це випробування залишило свої сліди і вона разом із сім'єю проходить курс терапії.

Раніше Фокус повідомляв, що натовп перехожих стояв на мосту і дивився, як чоловік тоне. Ця історія викликала справжній переполох у соцмережах. Багато людей не могли повірити, що очевидці ситуації не надали чоловікові допомогу.

Також стало відомо, що туристи знову пробралися в "найнебезпечніше покинуте місто" у світі. Воно розташоване в центрі найбільшої в Південній півкулі забрудненої ділянки, оточеної 50 000 гектарами "отруйної землі". Саме тому місто вважається таким смертельно небезпечним і тому всі дороги, що ведуть до нього, перекриті.