Вагітній жінці порадили сховати живота, щоб не ображати почуття колег

Майбутній молодій матері навіть запропонували змінити свій графік, щоб приходити на роботу в різні дні й не перетинатися з колегами.

Вагітна британка, яка працює інтерном у клініці, розповіла про неприємну історію, що трапилася з нею на роботі. Жінку попросили одягатися скромніше й приховати свого живота, щоб не ображати почуття колеги, у якої нещодавно був викидень. Деталі цієї ситуації вона виклала на одному з форумів у соціальній платформі Reddit.

За словами авторки допису, так сталося, що у їхньому колективі четверо жінок завагітніли приблизно в один період. В однієї з них на 23-му тижні стався викидень. Вона дуже мріяла народити дитину, тому втрату переживала важко.

"Ця жінка поводить себе дивно, коли бачить мене вагітною. Я запитала у колег, що мені з цим роботи, і вони порадили прикрити живота, одягнувши велику кофту чи світшот. Але це нестерпно, бо у регіоні, де я живу, зазвичай вкрай спекотно", – скаржиться майбутня матір.

Своїм колегам британка дорікає за те, що іншим вагітним жінкам в офісі ніхто не пропонує приховувати свою вагітність – і це, на її думку, несправедливо.

"Зрозумійте мене правильно, я не хочу виставляти напоказ свою вагітність. Якби я могла, то б пішла на такий відчайдушний крок, але це вкрай дискомфортно. Мене звинувачують у тому, що я надто вперта й байдужа до чужої біди. Навіть запропонували змінити свій графік, аби приходити на роботу в ті дні, коли вбита горем колега не працює", – додає вона.

Британка відмовилась приховувати свою вагітність Фото: instagram.com/pregnant.photos

Користувачі Reddit зауважили, що в цій ситуації немає правильного рішення, але у будь-якому випадку потрібно проявити емпатичність та розуміння. Власне, це підтверджує і UK Miscarriage Association (Британська асоціація по допомозі жінкам, що пережили викидень). Експерти рекомендують створювати позитивну атмосферу для своїх колег, які втратили дитину. Адже найбільше, що їм потрібно упродовж цього важкого періоду, – відчувати, що ви поруч з ними й не залишаєтесь осторонь.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що в Австралії з'явилася на світ Бонні Лутас, дитина, зачата за допомогою методу капацитарного екстракорпорального дозрівання.