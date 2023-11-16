Таємниця величезного особняка в Китаї з озброєною охороною: ніхто не знає, хто ним володіє (фото)

Є думка, що озброєні люди охороняють якусь важливу особу, яка цілий рік живе в палаці. Висловлюється припущення, що 12-поверховим будинком володіє найбагатша людина провінції Гуйчжоу.

Величезний палац у Китаї, що лякає, став місцевою сенсацією, його називають найбільшим особняком у країні, але кому він належить, широка громадськість усе ще не знає. Про це повідомляє The Mirror.

Особняк, який прозвали "Білим домом", розташований у віддаленій частині провінції Гуйчжоу. Свою назву він отримав через те, що був заляпаний білою фарбою і нагадував будинок, у якому проживає президент США Джо Байдена у Вашингтоні (округ Колумбія). Особняк вирізняється не тільки великими розмірами, але і європейською архітектурою.

Десяток охоронців постійно ходить навколо будинку. За повідомленнями місцевих жителів, вхід до гігантського маєтку закритий. Відомо також, що площа всього 12-поверхового комплексу становить 18,3 млн кв. метрів, а перед ним розташований штучний ставок.

Центру мистецтв Гуйян

Вночі будинок оживає і сяє вогнями. Але про те, що знаходиться всередині, знову ж таки, відомо небагато. Дехто припускає, що кімнати зроблені із золота, і що в будівлі працює кілька ліфтів, оздоблених палісандровим деревом.

Висловлюється припущення, що будинком володіє Сяо Чуньхуну, директор Guizhou Honglichen Group і найбагатша людина в регіоні.

Guiyang Art Centre на карті

Є й припущення про те, що охоронці забезпечують безпеку якоїсь важливої особи, яка цілий рік живе в цьому гігантському палаці.

Центру мистецтв Гуйян

Будівля стала туристичною визначною пам'яткою головним чином через відсутність відомостей про те, хто в ній проживає. Будинок отримав офіційне ім'я "Центру мистецтв Гуйян", але невідомо, який все ж таки стосунок він має до мистецтва.

Він має відкритися 2025 року як готель, яким управляє Accor Group. Повідомляють, що в будівлі буде 64 номери, дві величезні зали, басейн, спа, тренажерний зал, ресторан і бар.

Нагадаємо, що на острові в Уельсі за "шалену ціну" продають будинок, до якого неможливо потрапити.

Також повідомлялося, що названо найвіддаленіші будинки у світі: зомбі-сховище в Ісландії, хатина для солдатів і нора гобітів.