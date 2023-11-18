Знайди ведмедя в лісі: оригінальна оптична ілюзія змушує мислити нестандартно (фото)

Автор головоломки пропонує знайти тварину на картинці з дерев'яною хатиною в лісі. Більшості людей не під силу це зробити через власні стереотипи.

Оптичні ілюзії, що змушують людей знаходити приховані предмети, тварин або інші об'єкти, тренують уяву, уважність до деталей і швидкість мислення. Один із таких прикладів описав британський таблоїд Daily Mirror.

На картинці представлена дерев'яна хатина в лісі, оточена деревами. Від глядача вимагається визначити, де сховався ведмідь.

"Це може виглядати як звичайне місце, але чи зможете ви його побачити? Якщо ні, ви не самотні. Більшості людей не вдається помітити тварину, бо їм заважають їхні припущення. Знайдіть хвилинку й озирніться уважніше, спробуйте мислити нестандартно", — закликають автори головоломки.

Багато користувачів соціальних мереж були розчаровані, коли дізналися загадкову відповідь.

"Я шукав справжнього ведмедя, не думаю, що обриси тварин на гілках дерев схожі на нього. Ведмедя майже так само важко знайти, як мого батька в продуктовому магазині", — наводить видання коментарі читачів.

Нагадаємо, на знімку космічного апарату NASA було видно, як планета Юпітер "скорчила незадоволену гримасу". Насправді це був цілий регіон атмосфери планети.

Фокус раніше наводив приклад оптичної ілюзії для справжніх детективів. У тюремній камері від охоронця переховувався ув'язнений і потрібно знайти його за 5 секунд.