Бачила страшні речі: жінка живе в покинутій лікарні, щоб менше платити (відео)

Аїша Барратт, яка раніше жила у вікторіанському будинку, показала своє нове житло в серії з 3 роликів у TikTok і зібрала понад сім мільйонів переглядів. Тисячі людей ставили запитання і відзначали незвичайну обстановку.

Телепродюсерка Аїша з Великої Британії стверджує, що в старій лікарні, в якій жінка живе, вона зіткнулася з паранормальними явищами. Смілива дівчина переїхала в незвичайний будинок, щоб уникнути дорогої оренди в Лондоні. Про це вона розповіла у своєму новому ролику в TikTok.

Спроба знайти в столиці Англії хороший будинок або квартиру для дешевої оренди здається нездійсненним завданням. Але одній жінці вдалося уникнути великих витрат, оселившись у покинутій лікарні.

35-річна Аїша Барратт живе в однокімнатній квартирі в центрі Лондона, де є все необхідне, а також знижено орендну плату та включено рахунки. Жінка вирішила стати "опікуном нерухомості", що дає змогу орендарям отримувати дешевше житло в обмін на проживання в потенційно незвичних об'єктах. Наразі Айша, як і 150 інших мешканців, мешкає в колишній лікарні зі "страшним" дизайном і "моторошними" кімнатами. Позаштатна телепродюсерка зізналася, що з нею багато чого відбувається і вона бачила людину в кутку своєї спальні та інші страшні речі.

Жінка, яка раніше жила у вікторіанському будинку, показала своє нове житло в серії з 3 роликів у TikTok і зібрала понад сім мільйонів переглядів. Тисячі людей ставили запитання і відзначали незвичайну обстановку.

"Я б і дня не протягнув", — написав у коментарях один із глядачів.

Аїша відповіла, що хоче економити й не бажає витрачати всі гроші на оренду.

"Я плачу десь від 400 до 700 фунтів стерлінгів. Тож це не питання. Люди кажуть, що я, напевно, дуже хоробра, якщо живу в покинутій лікарні. Напевно, я і є хоробра", — сказала британка.

На запитання про те, чи почувається вона в безпеці, Аїша відповіла, що якщо це стосується будівлі, то вона відчуває себе повністю захищеною.

"У нас багато систем відеоспостереження, охорони та заходів безпеки. А ось люди, які опікуються власністю, є", — додала вона.

Аїша розповіла, що люди замикають свої шафи, щоб інші не вкрали їхню їжу Фото: колаж Фокус

Отримавши дозвіл на доступ до невикористовуваних приміщень лікарні, жінка виявила там старе медичне обладнання, сміттєспалювальні печі, хімічні відходи. Вона також показала загальні приміщення, де знаходяться забиті ліфти і невикористовувана досі приймальня. Також є закритий підвал, який замкнений на ланцюг.

Вона назвала коридори лікарні своїм "особистим подіумом" і продемонструвала "милий маленький" сад. Аїша розповіла, що люди замикають свої шафи, щоб інші не вкрали їхню їжу. У розпорядженні мешканців є загальні душові, кухні та пральні. Далі вона розповіла про деякі інші будівлі. Великий комплекс охоплює щонайменше чотири інших корпуси, як і будь-яка інша стандартна лікарня. Кожен корпус з'єднаний між собою.

Користувачі соціальних мереж почали ділитися своєю думкою в коментарях.

"Для мене, як медсестри, це було б справжнє пекло. Я б плакала щодня… але ви зробили це красиво", — написала одна жінка під відео.

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