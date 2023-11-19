Почнеться до кінця року: "живий Нострадамус" передбачив хвилю стихійних лих (фото)

Чоловік, вважає, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II торік і купівлю Ілоном Маском компанії Twitter.

"Живий Нострадамус", відомий під ім'ям Атос Саломе, зробив кілька пророцтв, від яких холоне в душі, про те, що наприкінці 2023 року в усьому світі почнуться землетруси й повені. Про це пише Daily Star.

Людина, яка стверджує, що вона здатна бачити майбутнє, попередила про те, що у світі буде низка стихійних лих, які принесуть руйнування.

Атос Саломе став відомий як "живий Нострадамус" завдяки своїм передбаченням, багато з яких, як він стверджує, збулися. Чоловік, вважає, що завдяки своїм паранормальним здібностям він міг би легко передбачити смерть королеви Єлизавети II торік і купівлю Ілоном Маском компанії Twitter.

У своїх останніх одкровеннях Атос попереджає про повені та землетруси, які відбудуться найближчими місяцями, і навіть детально описує, де саме. При цьому він ясно дає зрозуміти, що його видіння не спрямовані на сіяння паніки й не є чимось незмінним. Попри те, що чоловік пророкує загибель людей і руйнування в глобальному масштабі, він вважає, що можна вжити заходів для запобігання багатьом із них.

"Я не збираюся вселяти суспільству страх. Я сподіваюся, що передбачені негативні події не збудуться. Мої попередження повинні послужити мотивацією для того, щоб ми об'єдналися і поставили на перше місце наш добробут. Я також маю підкреслити важливість проведення політики, створення інфраструктури і, що дуже важливо, підвищення обізнаності на глобальному рівні. Я вірю, що за допомогою управління та співпраці громадян ми зможемо повністю уникнути цих проблем", — написав він.

Атос Саломе став відомий як "живий Нострадамус" завдяки своїм передбаченням Фото: Daily Star

На думку Саломе, підвищеної вулканічної та сейсмічної активності слід очікувати в Тихоокеанському вогняному кільці — зокрема, на індонезійському острові Ява, а також у прибережній смузі, що простягається від північної Каліфорнії (США) до південної Британської Колумбії (Канада).

"Ці чудові райони зіткнуться з непохитною силою природи", — прогнозує він.

Самопроголошений провидець збільшує інтенсивність ураганів і циклонів у таких регіонах, як Південно-Східна Азія, включно з Філіппінами й Таїландом. Крім того, він виокремлює такі зони підвищеного ризику ураганів, як Мексиканська затока і Флорида в США, наголошуючи на важливості хорошої підготовки до протистояння цим новим тенденціям.

За прогнозами Саломе, сильні дощі загрожують повенями в Бразилії, в басейні річки Ганг в Індії та в дельті річки Меконг у В'єтнамі. На його думку, у цих регіонах необхідно зосередити увагу на заходах із запобігання повеням.

Зазираючи в майбутнє, Атос попереджає, що Амстердам у Нідерландах, Нью-Йорк у США і Токіо в Японії мають готуватися до того, щоб забезпечити майбутнє, в якому земля не буде поглинена водою.

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