Фінансова мудрість: мільярдер назвав 11 речей, на які бідні люди даремно витрачають гроші

Воррен Баффет відомий своєю простотою, благодійністю та глибокою фінансовою мудрістю. Один із найбагатших людей світу дав пораду, як примножити свої гроші.

На думку 93-річного мільярдера Воррена Баффета, усунувши ці поширені фінансові помилки, люди зможуть ухвалювати більш виважені фінансові рішення, щоб їхні гроші служили їм набагато довше. Про це згадує GOBankingRates.

Американський підприємець, один із найуспішніших інвесторів у світі, відомий своєю простотою, благодійністю та глибокою фінансовою мудрістю.

Голова ради директорів і генеральний директор компанії Berkshire Hathaway Воррен Баффетт володіє величезними статками і відомий своєю ощадливістю. Однак остання не спрямована на отримання особистої вигоди. Він віддав мільярди в різні благодійні організації й 2010 року підписав "Клятву дарування", підтвердивши, що 99 % його статків буде спрямовано на благодійні цілі за його життя або після його смерті.

Покладатися на кредитні картки

Кредитні картки — це зручно, але високі відсоткові ставки можуть швидко перекреслити всі переваги, якщо не виплачувати весь залишок щомісяця. Баффет радить утримуватися від непотрібних витрат, які можуть призвести до утворення заборгованості за кредитною карткою.

Відвідування барів і пабів

Витрати на громадські заходи, наприклад, на відвідування барів, можуть бути дуже значними. Вибір на користь більш доступних соціальних заходів, наприклад, домашніх посиденьок, допоможе істотно заощадити.

Витрати на громадські заходи, наприклад, на відвідування барів, можуть бути дуже значними Фото: Pixabay

Гонитва за новітніми технологіями

Нові гаджети можуть бути привабливими, але часто торішня модель служить не гірше. Сам Баффетт у минулому дотримувався функціональних, а не помітних технологій. Важливо оцінити, чи дійсно новітні розробки забезпечують додаткову користь за свою ціну.

Перевитрата коштів на одяг

Баффет, як і інші мільярдери, схиляється до простоти у своєму гардеробі. Вибір класичного, довговічного одягу замість помітних, дорогих марок може призвести до значної економії.

Купівля нових автомобілів

Автомобілі сумно відомі своєю швидкою амортизацією. Баффет рекомендує купувати старі автомобілі й тримати їх доти, доки вони надійні, замість того щоб піддаватися спокусі нових моделей.

Невикористані абонементи в спортзал

Мільярдер пропагує активний спосіб життя, але застерігає від невикористаних абонементів у спортзал. Безплатні або недорогі фітнес-програми можуть бути не менш ефективними, якщо займатися за ними регулярно.

Мільярдер пропагує активний спосіб життя Фото: Pinera

Непотрібні послуги за передплатою

Послуги за передплатою, якщо за ними не стежити, можуть стати джерелом фінансових втрат. Регулярно переглядайте їх і скасовуйте ті, які не приносять користі.

Надмірна залежність від засобів для догляду за шкірою

Баффет радить не використовувати занадто багато засобів для догляду за шкірою і не комбінувати їх між собою. Якщо підібрати просту й ефективну процедуру, можна заощадити й гроші, і зробити здоровішою шкіру.

Регулярні нічні прогулянки

Попри те, що спілкування необхідне, часті виходи у світ можуть стати причиною значних витрат. Вибір на користь бюджетних альтернатив, таких як домашня їжа і посиденьки в кіно, може значно скоротити витрати.

Домашня їжа і посиденьки в кіно, може значно скоротити витрати Фото: Flickr

Азартні ігри

Хоча вони й можуть здатися коротким шляхом до багатства, Баффет підкреслює важливість розуміння шансів. Він закликає людей приймати фінансові рішення на користь довгострокового накопичення багатства, а не миттєвих гострих відчуттів.

Куріння

Куріння, крім шкоди для здоров'я, є дорогою звичкою. Відмова від куріння може призвести до значного збільшення особистого бюджету.

Видання зазначає, що фінансові поради Воррена Баффета, засновані на десятиліттях інвестиційного досвіду, є цінною підмогою для всіх, хто прагне фінансової стабільності.

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