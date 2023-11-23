Батьки проти: вихователька-трансгендер вимушено звільнилась з дитсадочка

Схвильовані батьки дітей зв’язалися з керівниками закладу й повідомили, що їхні чада повертаються додому збентеженими та засмученими.

Вихователька дитячого садка з Глазго (Шотландії) була змушена звільнитися з роботи через занепокоєння та скарги батьків на те, що вона є трансгендерною людиною. Жінка ще навчається у коледжі Глазго Клайд й цьогоріч восени була направлена у заклад на практику. Про це пише таблоїд The Sun.

Схвильовані батьки зв’язалися з керівниками дитсадку й повідомили, що їхні чада повертаються додому збентеженими та засмученими.

"Ми пишаємося тим, що є роботодавцем, який дає усім рівні можливості й засуджуємо прояви дискримінації. Усі наші школи та дитячі садки є інклюзивними, там дітей навчають різноманітності", – заявила речниця міської ради Глазго.

Своєю чергою, представник коледжу цілком погодився з цією позицією і додав, що пишається контингентом вихователів.

"Кожен, хто навчається в коледжі, повинен мати доступ до всіх можливостей для розвитку", – каже він.

Батьки кажуть, що діти повертаються додому засмучені Фото: Pexels

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що колишня спікерка Збройних Сил України, трансгендер Сара Ештон-Сірілло нібито хоче знову змінити стать. Ми з'ясували, чи так це насправді. Сара у соціальній мережі Instagram почала публікувати свої фото та відео без довгого волосся, на що відреагувало суспільство.

Крім того, Ілон Маск називає свою дитину-трансгендера Вівіан "комуністкою", яка вважає, що "будь-який багатій — зло", і звинувачує приватну середню школу Санта-Моніки "Перехрестя" в промиванні їй мізків. До слова, 19-річний син Маска Ксав'єр від його першого шлюбу з Джастін Вілсон офіційно змінив свою стать на жіночу.