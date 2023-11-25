Міські легенди: злісний дух красивої жінки тероризує ціле поселення

З невизначеної причини більша частина жителів покинули свої оселі близько десяти років тому. Згідно з легендами, людей змусили піти злі духи джинів, серед яких була жінка.

В АОЕ в одному з майже занедбаних сіл жив дух джина. Міські легенди свідчать, що злісна сутність Умм Аль Дувайс була жінкою зі стрункою фігурою, довгим чорним волоссям і витонченими рисами обличчя. Про це пише Daily Star.

Древній "демонічний" джин має два образи — прекрасної дівчини з темним волоссям і пронизливими зеленими очима та жахливого монстра з гострими, як бритва, зубами та кігтями.

Злісна Умм Аль Дувайс, за чутками, тероризує село, яке зараз лежить практично в запустінні. Населення села Аль-Мадам в Об'єднаних Арабських Еміратах становить близько 8650 осіб, що дуже багато для майже занедбаного місця. Однак пустеля "відвойовує" у місцевих жителів територію. Поруч із селом розташоване покинуте місто, в якому, за чутками, мешкає злісний дух джина.

Вважається, що спочатку вона з'являється як дуже вродлива жінка, щоб привабити чоловіків. Але щойно вона спокушала їх, гіпнотизуючи своєю зовнішністю та чарівним голосом, Умм Аль Дувайс перетворюється на страшну стару, з поглядом, від якого завмирають. Зазвичай вона з'їдає своїх жертв.

Умм Аль Дувайс перетворюється на страшну старуху Фото: vocal.media

Видання зазначає, що одні називають її відьмою, інші — джином, але в будь-якому разі вона вбиває без попередження. Давня історія про неї свідчить, що купка торговців побачила її красиву версію, принесла їй квіти, і далі почалося пекло.

"Торговці з тривогою чекали, не знаючи, що буде далі. Раптом вони почули пронизливий крик, що луною рознісся пустелею. Вони кинулися до печери й побачили там Умм аль-Дувайс у її справжньому вигляді: гротескну істоту з гострими зубами й кігтями. Відьма кинулася на них, і вони відчайдушно боролися за своє життя. Але врешті-решт вони виявилися їй не по зубах. Коли сонце зайшло за пустелю, чутно було тільки завивання вітру. Торговці пішли, і Умм аль-Дувайс знову залишилася сама у своїй печері в очікуванні наступної жертви", — йдеться в легенді.

За іншою версією, вона могла здолати будь-якого чоловіка, оскільки її сила була нелюдською. Але в неї є одне слабке місце — спеціальний амулет.

Нині Умм Аль Дувайс стала популярним туристичним міфом Фото: Instagram/farkhshatov

В іншому оповіданні описується зустріч злісного духа з людиною, на ім'я Рашид.

"Чоловік намагався відбитися від неї, але її сила була вищою за людську. Вона долала його, і він відчував, як з нього повільно йдуть життєві сили. Раптом він згадав про амулет, який дала йому бабуся. Він дістав його з-під сорочки й простягнув перед Умм аль-Дувайс. Щойно амулет потрапив у поле її зору, вона з жахом відсахнулася. Дух видав крик, що леденить кров, і розчинився в повітрі. Рашид зрозумів, що переміг прокляту жінку-джина і врятував себе і жителів села від її гніву", — свідчить інша легенда.

Однак жителі села Аль-Мадам думають, що перемогти її не вдалося, і, як кажуть, після цього вона тисячоліттями продовжувала тероризувати їхніх предків, а зараз продовжує це робити з ними. Нині Умм Аль Дувайс стала популярним туристичним міфом і люди з усього світу хочуть потрапити до поселення. Місцева влада заявляє, що не збирається перешкоджати відвідуванню села, але й не планує нічого робити.

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