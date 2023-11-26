"Всі сусіди заздрять": жінка відбудувала до невпізнання найгірший будинок на вулиці (фото)

Луїзі довелося здійснити перепланування, суттєво видозмінити мансардне приміщення, облаштувати підігрів підлоги, а також детально продумати розводку для електроприладів та освітлення.

Дизайнер інтер’єрів Луїза з Великої Британії розповіла, як їй вдалося зробити з найгіршого будинку на вулиці затишний сімейний куточок. Зараз приміщення виглядає, наче зі сторінок модних журналів. Жінка показала на своїй сторінці в TikTok фотографії до, під час і після капітального ремонту.

"Ви просто подивіться, як ми перетворили найгірший будинок на вулиці у будинок мрії мільйонів. Спочатку довелося усе це розібрати, а тоді зробити перепланування. Зізнаюсь, певний час було навіть ще гірше, аніж до нашого втручання", – каже Луїза.

За словами британки, довелося суттєво видозмінити мансардне приміщення, облаштувати підігрів підлоги, а також детально продумати розводку для електроприладів та освітлення.

Сьогодні жінка з гордістю показує свій будинок і зазначає, що атмосфера у ньому, наче у фешенебельному готелі: ванна кімната з мармуровими стінами та золотим декором, простора кухня з "острівцем" посередині, неймовірний дах оранжереї, вітальня з великим плазмовим екраном та стильне освітлення у всіх без винятку кімнатах.

Дизайнер інтер"єрів Луїза показує свою оселю

"Моя спальня з величезним сірим ліжком та панельними шафами достойна королеви", – переконана дизайнер.

Британка впевнена, що її спальня достойна королеви

За її словами, будівельні роботи тривали близько 13 місяців, а від моменту покупки будинку і до переїзду минуло трохи більш як два роки.

Користувачі TikTok вражені капітальним ремонтом й охоче пишуть про це в коментарях до нових роликів Луїзи.

"Одна з найбільш приголомшливих трансформацій, які я коли-небудь бачив. Браво!", "Дуже подобається твій стиль", "Моя мрія. Буквально", "Виглядає приголомшливо, скопіюю у тебе деякі ідеї", "Всі сусіди заздрять", – пишуть вони.

Відео британки стало вірусним у соцмережі й зібрало понад 17,6 мільйона переглядів, мільйони вподобайок, тисячі коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про будинок із двома спальнями в штаті Мічиган (США), що здобув широку популярність після того, як його виставили на продаж лише за 1 долар. Останніми роками будинок пустував і за цей час будівля неабияк занепала. Нині в ньому практично нічого немає, крім кількох шаф і старої сантехніки.

Також ми розповідали історію жінки, яка переїхала в будинок на краю скелі. Перед отриманням ключів Енджі Вілсон була попереджена про загрозу, що насувається. Однак жінка просто закохалася в чудовий краєвид на море. Вона заявила, що вирішила ризикнути, оскільки "не може жити вічно".