"Взагалі без питань": сини віддали своєму хворому батьку печінку та нирку (фото)

Хлопці запевняють, що батько не просив їх цього робити, але вони просто не могли вчинити інакше.

55-річний Джон Монтгомері з Іст-Ліверпуля (Огайо, США) через важке захворювання пережив пересадку нирки та печінки від двох своїх синів – Крістофера та Джонатана, які без вагань погодилися стати донорами. Про їхню унікальну історію написало видання People.

Рідні Джона дізналися про те, що у нього відмовляє печінка і нирки два роки тому, коли він несподівано схуд на 75 фунтів (близько 30 кг). Чоловіка негайно внесли у список на очікування трансплантації від померлих донорів, однак стан його здоров’я щодня погіршувався.

Під час екстреної госпіталізації лікарі повідомили про можливість пересадки від живого донора. Не вагаючись ані секунди, сини Монтгомері зголосилися допомогти батькові: Джонатан вирішив пожертвувати частину своєї печінки, а Крістофер – віддати нирку. Обидва запевняють, що батько не просив їх цього робити, але вони не могли вчинити інакше.

"Взагалі без питань. Я хочу, щоб він був поруч зі мною якомога довше й побачив онуків. Не можу уявити без нього свого життя", – каже 24-річний Крістофер, студент стоматологічного факультету Піттсбурзького університету.

1 серпня цьогоріч хірурги провели вкрай складну подвійну трансплантацію й врятували життя Джону.

Сімейство Монтгомері Фото: колаж Фокус

"Тато – один із моїх найкращих друзів, і я зроблю все можливе, аби переконатися, що з ним усе гаразд. Переконаний, що він зробив би те саме для нас", – додає 25-річний Джонатан, який зараз здобуває ступінь доктора філософії з біохімії в Огайо.

Після операції у Монтгомері навіть не було слів, аби передати вдячність своїм благородним синам.

"Все, що я можу, – це просто обійняти їх", – каже він.

Сімейство Монтгомері Фото: колаж Фокус Сімейство Монтгомері Фото: колаж Фокус

Нагадаємо, раніше Фокус писав про унікальний випадок у Великій Британії: жінка стала донором нирки для свого чоловіка, хоча їхня сумісність становить один випадок на 22 мільйони осіб.

До того ж ми повідомляли, що 20 липня 2023 року в Україні вперше провели трансплантацію кісткового мозку 2-місячній дитині. 4-річний брат малюка став донором стовбурових клітин. Хлопчика лікарі вже виписали з медичного закладу і він поїхав до Івано-Франківської області.