Друзі, яких ви ще не зустріли: різдвяна реклама довела глядачів до сліз (відео)

Один із барів Північної Ірландії зняв ролик про самотнього літнього чоловіка, якому не вистачало спілкування. В один момент удача повернулася до нього і він завів нові знайомства.

Зовсім скоро розпочнеться сезон зимових свят і по телевізору почала з'являтися різна різдвяна реклама. Одна з них довела глядачів до сліз. Про це повідомляє Mirror.

Посил опублікованого ролика полягав у тому, що попри всі події в житті важливо залишатися добрим, і тоді можуть статися справжні дива. Це була реклама одного з барів у Північній Ірландії, де всі відвідувачі не незнайомці, а друзі, яких ви ще не зустріли.

За сюжетом літній чоловік вийшов із дому з букетом квітів і прямує на цвинтар до близької людини, яку він втратив. На знак поваги він зняв кепку і залишив на могилі букет. Усе це супроводжує пісня "People Help The People" гурту Birdy.

Далі в кадрі старий уже йшов жвавою вулицею в центрі міста і навколо нього панувала метушня.

Молоді жінки базікають і сміються, але не звертають на нього уваги, а інший чоловік тримає свою газету вище, щоб уникнути розмови з ним, — головний герой виглядає пригніченим.

Уже біля будівлі бару він зустрічає молоду пару з собакою. Вони жестом запросили літнього чоловіка увійти першим. Він сів за столик і почав пити пиво, як раптом собака молодої пари почав з ним гратися, а потім і зовсім сів поруч. Це дуже сподобалося відвідувачам і вони підсіли до старого. Так самотній чоловік провів затишний вечір із новими знайомствами.

У соціальних мережах, як зазначається в матеріалі, користувачі почали писати про те, що різдвяна реклама довела їх до сліз і що сценарист має отримати за неї нагороду

"Я теж плачу, але мені сподобалася кінцівка";

"Я, яка абсолютно не вміє плакати, безумовно плакала від цього. Різдво — дуже важкий день для багатьох, тому дуже важливо відвідати тих, хто самотній. Особливо якщо вони нещодавно втратили близьку людину";

"Приголомшливо, і яке послання, що нагадує людям про те, що потрібно прокинутися, бути уважними до людей у своєму оточенні... привітання і посмішка можуть зробити чийсь день кращим, і не бійтеся заводити світські бесіди з незнайомцями... особливо зі старшим поколінням", — писали користувачі.

Нагадаємо, 26 листопада повідомлялося, що жінка показала, як легко захистити новорічну ялинку від котів. Домашні улюбленці можуть стати справжнім кошмаром для святкових дерев, але за допомогою одного кухонного предмета, який є майже в кожної господині, тваринам зіпсувати вам свято не вдасться.