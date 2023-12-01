"Обвели навколо пальця": високопоставленого чиновника звільнили за угоди з вигаданою країною

Меморандум, підписаний двома сторонами, передбачав встановлення дипломатичних відносин між двома "країнами". Лідера вигаданої держави розшукують правоохоронні органи.

Цього тижня високопоставленого парагвайського чиновника звільнили після підписання меморандуму про співпрацю з країною, якої, як він дізнався згодом, не існує. Про це пише The Guardian.

Арнальдо Чаморро розповів журналістам, що його звільнили з посади керівника апарату міністра сільського господарства після того, як він підписав документ із начебто офіційними представниками "Сполучених Штатів Кайласи" — представлених йому як південноамериканський острів.

Чиновника було звільнено в середу 29 листопада.

"Вони (чиновники) приїхали й висловили бажання допомогти Парагваю. Вони представили кілька проєктів, ми їх вислухали, і на цьому все закінчилося", — сказав він, визнавши, що його обдурили.

За словами Чаморро, фальшиві чиновники також зустрічалися з міністром Карлосом Гіменесом. Видання зазначає, що їхні мотиви не відомі.

Меморандум, підписаний двома сторонами, передбачав встановлення дипломатичних відносин між двома "країнами". У документі, забезпеченому бланком міністерства та офіційною печаткою, Чаморро вітає високоповажного Нітьянанду Парамашівама, суверена Сполучених Штатів Кайласи, і вихваляє його внесок у розвиток індуїзму, людства і Республіки Парагвай.

Далі в меморандумі рекомендується, щоб уряд Парагваю активно вивчав можливість встановлення дипломатичних відносин зі Сполученими Штатами Кайласи та підтримував їхнє прийняття як суверенної держави до різноманітних міжнародних організацій, включно з Організацією Об'єднаних Націй.

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Парагвайські ЗМІ повідомили, що Нітьянанда насправді є громадянином Індії, якого розшукують за злочини, скоєні в його країні.

Міністерство сільського господарства у своїй заяві висловило жаль стосовно допущених процедурних помилок і заявило, що меморандум не може вважатися офіційним і не накладає на державу Парагвай жодних зобов'язань.

На вебсайті Кайласи вигадана країна описується як "відродження давньої освіченої індуїстської нації, відроджуваної переміщеними індуїстами з усього світу". Її очолює самопроголошений гуру Нітьянанда, якого розшукують в Індії за кількома звинуваченнями, включно із сексуальним насильством. Його місцеперебування невідоме.

Раніше Фокус повідомляв, що приватний острів продають всього за 2,5 млн доларів. На нового власника очікують захопливі краєвиди на Мексиканську затоку і неймовірні заходи сонця. Острів під'єднаний до берегової електрики і міського водопроводу, що є рідкістю.

Також стало відомо, що в Індії чоловік став "жертвою" крокодила заради виплати для сім'ї. Бікрант Маллік вирішив прислухатися до поради друзів і піти до річки, щоб полити водою священних ідолів. Вони вірили, що це допоможе чоловікові розв'язувати проблеми з грошима. Після походу він зник, а на березі знайшли його речі.