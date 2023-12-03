Загадка про продаж корови багатьох застала зненацька: оригінальна головоломка на знання рахунку (фото)

Суть математичної задачі — вирахувати прибуток від продажу корови. Цифри однакові, але відповіді в підсумку різні: одним завдання здалося абсурдним, іншим — занадто простим.

Головоломки та математичні завдання дають цікаві дані про роботу нашого мозку. Загадка з коровою багатьох залишила в подиві, хоча, на перший погляд, це проста математична задача, пише британський таблоїд Daily Mirror.

Головоломка змушує рахувати, скільки людина заробить після купівлі та продажу своєї корови. Люди відповідали по-різному: одним завдання здалося абсурдним, а іншим — занадто простим.

Спочатку корову купили за 800 доларів, а продали — за 1000 доларів

У тексті задачі йдеться, що чоловік купив корову за 800 доларів, а продав її за 1000 доларів. Далі він знову купив корову за 1100 доларів і продав уже за 1300 доларів. Потрібно назвати підсумкову суму заробітку.

Багато хто відзначав, що у чоловіка залишилося 100, 200 або 300 доларів. Частина користувачів підтвердила, що остаточний прибуток дорівнює 400 доларам.

Витративши 800 доларів, чоловік не отримав доходу і втратив усі гроші. З доходом у 1000 доларів він отримав прибуток у 200 доларів, продавши корову. Купивши її знову за 1100 доларів, покупець втратив 900 доларів. Але коли він продав корову за 1300 доларів, він отримав прибуток у 400 доларів.

"Якщо ваші єдині гроші — це початкові витрачені 800 доларів, ваша загальна сума заробітку буде 300 доларів. Але в цьому сценарії, коли тільки зароблені гроші є предметом угоди, ви отримаєте 400 доларів США", — пояснювали користувачі соцмереж.

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Ще один приклад оптичної ілюзії — ув'язнений, який сховався в тюремній камері від охоронця. Його потрібно знайти за 5 секунд.