Чоловік після смерті дружини розкрив жахливу таємницю коханої: ким вона була насправді (фото)

44-річний Блейк Батлер каже, що розкриття такої масштабної брехні допомогло йому легше пережити втрату.

44-річний письменник Блейк Батлер із США після трагічного суїциду своєї дружини 39-річної Моллі Бродак, також письменниці та викладачки, несподівано дізнався про її таємне життя. Чоловік нещодавно опублікував мемуари під назвою "Моллі", в яких детально розповів історію їхнього нещасного кохання, пише видання New York Post.

Блейк познайомився зі своєю коханою у Facebook. Жінка відразу поділилась з ним своїм нелегким дитинством. Розповіла, що її батько грабував банки, аби розплатитися з гральними боргами, і двічі сидів у в'язниці. А в матері діагностували біполярний розлад особистості, тож вона не приділяла їй достатньо уваги. Та й сама Моллі якось обікрала магазин, після чого потрапила за ґрати.

Однак, як з’ясувалося, це ще було далеко не все. У 12-річному віці Моллі вживала героїн, дозволяла бойфрендам палити себе сигаретами, і взагалі була в офіційному шлюбі, коли почала зустрічатися з Блейком.

Американець розкрив жахливу правду, коли шукав у телефоні покійної фотографії для слайд-шоу, щоб зробити ретроспективу на похороні. Те, що він побачив в архівних файлах, по-справжньому його шокувало. Серед купи знімків були кадри, на яких вона позувала у спідній білизні та із секс-іграшками. До того ж збереглось її інтимне листування з численними коханцями. І це всього через кілька тижнів після весілля.

Моллі Бродак та Блейк Батлер Фото: колаж Фокус

Копаючи глибше, Блейк Батлер знайшов масу розпусних електронних листів від студентів з різних коледжів, де вона викладала.

"Я також знайшов листування з якимось поетом. Він мав прилетіти, щоб зайнятися з нею сексом. Моллі кілька разів надсилала йому гроші, загалом близько 1500 доларів (близько 55 тис. грн)", – розповів чоловік й додав, що розкриття такої масштабної брехні допомогло йому легше пережити втрату.

Він зробив висновок, що у покійної Моллі, ймовірно, був розлад особистості.

Зараз Батлер знайшов нове кохання та одружився. Разом з новою обраницею він щасливо живе у Балтиморі.

"Я зрозумів, що поруч з Моллі я шукав не кохання, а спосіб знищити себе", – резюмував чоловік.

Моллі Бродак та Блейк Батлер Фото: Blake Butler Моллі Бродак та Блейк Батлер Фото: Blake Butler

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американку Керолайн Ріке, яка вирішила оригінально помститися колишньому бойфренду і з'явилася на його весіллі в білосніжній сукні, як у нареченої.

Крім того, ми розповідали про хлопчину з Аргентини, який дізнався про зраду своєї коханої дівчини й вигадав нестандартну ідею, як їй добряче насолити.