Як покращити життя із сусідами по квартирі: 7 дієвих способів

Якщо ви орендуєте квартиру разом із незнайомцем, постарайтеся пізнати його краще до того, як ваше життя отруять його побутові звички.

Оренда квартири в складчину з чужою людиною — часто буває вимушеним заходом із метою економії. Іноді таке сусідство переростає в міцну дружбу, але може стати і джерелом сильного стресу і змусити екстрено шукати інше житло. Про те, як уникнути розчарувань і неприємностей під час спільної оренди квартири, розповів сайт WiseBread

Якщо ви орендуєте квартиру разом із незнайомцем, одного разу ви можете дізнатися про нього шокуючі речі або просто втомитися від його побутових звичок, які отруюють вам життя. Але навіть якщо людина, яка займає кімнату через стінку, найкращий сусід у світі, конфлікти все одно можуть виникнути. Розберемося, як максимально уникнути розбіжностей і налагодити спільний побут.

1. Вибирайте уважно

Заздалегідь познайомтеся з людиною, з якою ви збираєтеся жити в одній квартирі, щоб переконатися, що ваші життєві звички сумісні. Якщо ви переїжджаєте до когось, переконайтеся, що вам подобається, як утримують квартиру, наскільки там чисто, чи панує порядок, чи хаос, бо коли ви переїдете, все буде точно так само.

2. Поставте всі запитання, які вас хвилюють

Незалежно від того, хто до кого переїжджає, і ви, і ваш майбутній сусід прагнутимете справити гарне враження. Але крім емоційного контакту, який теж важливий, є банальні побутові звички, які можуть бути несумісними.

Ставте прості запитання без емоційного забарвлення й оціночних суджень. Це просто факти, які визначать, наскільки комфортним буде можливе сусідство:

О котрій годині ти встаєш?

О котрій годині ти лягаєш спати?

Чи слухаєш ти вдома музику?

Чи є у тебе домашні тварини?

Нешкідливі на наш погляд звички для інших людей можуть бути причиною стресу і, як наслідок, призводити до конфліктів.

3. Розкажіть прямо, чого ви чекаєте від сусідства

Якщо ви хочете або потребуєте чогось від своїх сусідів по квартирі, чітко попросіть про це. Легко засмутитися через того, хто випадково будить вас щоранку, але якщо ви ніколи не говорили, що тепер працюєте в нічну зміну, ви не можете його звинувачувати.

Це не означає, що ваші сусіди по квартирі можуть або повинні погоджуватися на кожне ваше прохання, але ви навіть не зможете поговорити про це, якщо спочатку не будете чітко розуміти свої власні потреби.

4. Поговоріть про спільний простір

Багато конфліктів між сусідами по квартирі пов'язані з різними уявленнями про простір і особисті кордони. Деякі люди думають, що можна увійти в будь-яку кімнату, якщо двері не замкнені, тоді як інші оцінять стукіт, навіть якщо двері відчинені навстіж.

Більшість вважає, що вони можуть залишити свої речі в загальному просторі — на кухні, у ванній або вітальні. Водночас є й інші, які не хочуть спотикатися об ваш рюкзак, залишений на підлозі у вітальні, або шукати місце для своєї зубної щітки на полиці у ванній, заставленій тисячею флаконів вашої парфумерії.

Сформулюйте свої потреби та бажання щодо спільного простору і попросіть сусідів по кімнаті зробити те саме. Якщо виник конфлікт інтересів, обговоріть це і разом вирішіть, як діяти далі.

5. Вирішіть, як робити прибирання

Незалежно від того, чи розділите ви обов'язки з прибирання або складете графік, обговоріть це. Не припускайте, що ваш сусід буде щось робити, тому що більшість людей проходять повз безлад, якщо не знають, що прибирання входить у їхні обов'язки.

Тож плануйте прибирання й уникайте конфліктів.

6. Розберіться з їжею

Їжа може стати величезним джерелом конфліктів для сусідів по кімнаті. Є мільйон способів впоратися з цим:

кожен купує своє;

кожен ділиться;

щось ділиться, щось ні;

є загальна сума на витрати на їжу на день чи тиждень тощо.

Вирішіть, хто і коли готуватиме їжу, незалежно від того, харчуєтеся ви разом чи ні.

Будьте гнучкими, обговорюйте нюанси, дізнавайтеся, що важливо для вашого сусіда в харчуванні, і чітко окресліть свої уподобання. З'ясуйте, що краще підходить для всіх, а потім будьте послідовні.

7. Конфлікт — це нормально

Коли люди живуть або працюють разом, періодично виникають конфлікти, і це нормально. Якщо ви можете так сприймати стосунки із сусідом по квартирі, у вас є всі шанси зустріти розбіжності спокійно і знайти здорове доросле рішення.

Нагадаємо, як стати морально сильнішим. У сучасному світі життєво важливо зберігати психічну силу та емоційну стабільність. Звички психічно сильних людей допоможуть розвинути психічну стійкість і легше реагувати на зовнішні подразники.

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