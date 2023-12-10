"Шукає можливість затіяти бійку": батько заборонив доньці відвідувати родинний дім на Різдво

Чоловік розповів, що був змушений заборонити своїй дочці відвідувати сімейний будинок на Різдво після її постійного грубого поводження зі своїм молодшим братом. У мережі багато хто підтримав таке рішення.

Брати і сестри часто сваряться. Усе це частина дорослішання і вивчення кордонів та обміну досвідом. Однак один батько розповів, що він був змушений заборонити своїй доньці відвідувати сімейний дім на різдвяні канікули, тому що вона не може добре ставитися до свого молодшого брата, повідомляє Мirror.

Тепер чоловік задається питанням, чи не занадто він відреагував. Ділячись ситуацією в соціальних мережах, 49-річний батько трьох дітей пояснив, що його старша дитина, дочка на ім'я Сідней 19-ти років, ніколи не ладнала зі своїм 16-річним братом Лукасом.

Що відбувається в сім'ї

Нині вона ходить до коледжу, навчання в якому оплачують її батьки.

"Коли ми з Сідні залишаємося сам на сам, вона чудова дитина. Вона розумна, весела, ставить цілі і старанно працює для їх досягнення. Я її дуже люблю і роблю все можливе, щоб підтримати її. Однак Сідні жахливо поводиться зі своїм братом Лукасом, і майже завжди так було. Вона постійно чіпляється до нього, називає його дурним, принижує його досягнення і взагалі поводиться грубо", — поділився чоловік.

Він пояснив, що протягом багатьох років разом із дружиною перепробували все, щоб розв'язати цю проблему стосунків у сім'ї, включно з індивідуальним консультуванням Сідні та Лукаса і сімейним консультуванням для всіх.

"Ми випробували будь-які стимули, які тільки могли придумати, і, зрештою, просто постаралися максимально розділити їх", — зізнався батько.

Він і його дружина сподівалися, що Сідні навчиться ігнорувати Лукаса, якщо вона не зможе з ним ладнати, але цього не сталося. У День Подяки, коли Сідні повернувся додому з коледжу, все почалося знову.

"Вона одразу ж почала дражнити Лукаса з приводу його одягу, говорила йому, що він ніколи не потрапить до хорошого коледжу, і загалом використовувала будь-яку нагоду, щоб затіяти бійку. Це було виснажливо", — розповів чоловік.

Пам'ятаючи про нещодавні канікули, батько вирішив усе прояснити й надати доньці вибір: "Я сказав їй, що якщо вона не зможе бути доброю або, принаймні, ігнорувати свого брата, то вона не зможе повернутися додому на Різдво. Вона спочатку подумала, що я жартую, і ніби як засміялася і сказала, що не може цього обіцяти. Тоді я відповів, що все гаразд, але тоді не приходь додому".

Він дав зрозуміти Сінді, що їй раді в будь-який час, коли вона зможе поводитися чемно зі своєю сім'єю і пообіцяв не позбавляти її фінансового забезпечення. Рішення батька не сподобалося його доньці. Вона заявила, що більше ніколи не повернеться додому.

Як відреагували люди

Прочитавши пост чоловіка в соціальній мережі, люди кинулися запевняти, що він не винен. Один чоловік написав: "Ви не забороняєте їй приходити додому, ви просто наполягаєте, щоб вона не знущалася над братом. Вона вважає за краще не повертатися додому замість того, щоб змінити свою поведінку".

Інша людина додала: "Це саме воно. Ти сказав їй, що вона може повернутися додому, якщо буде добре ставитися до свого брата. Вона скоріше ізолюється і влаштує істерику. Це не твоя провина, це недолік характеру, який їй потрібно виправити самій. Можливо, варто запитати її, чому для неї важливіше знущатися з брата, ніж бути бажаним гостем у сімейному домі".

Нагадаємо, 7 грудня Фокус писав про те, що нареченому знаменитої нареченої загрожує довічне ув'язнення. Чоловік прославився в соціальних мережах у листопаді, коли його дружина виклала в соцмережі відео їхнього пишного весілля.