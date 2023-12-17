Жителі міста на Алясці побачать наступний схід сонця тільки 23 січня 2024 року (фото)
Населений пункт за Полярним колом стане свідком сходу сонця тільки наступного року та лише на одну годину.
На самій півночі Аляски місто Уткіагвік вступило в період полярної ночі. Сонце жителі побачать тільки 23 січня 2024 року, близько 13:09 за місцевим часом, повідомляє Daily Star.
У цей час 5123 жителі Уткіагвіка на Алясці переживають "сутінки", Сонце залишається прихованим за горизонтом. Щорічне явище полярної ночі виникає через нахил Землі, унаслідок чого місто занурюється в тривалу темряву. Попри відсутність денного світла, щодня лише кілька годин жителі цього міста бачать лише сутінки.
"Вони (жителі Уткіагвіка — ред.) не побачать сонця в усій його красі до кінця січня. Повної темряви не буде. Щодня є кілька годин, коли достатньо світла, щоб щось бачити, але люди, які тут живуть, технічно бачили свій останній захід сонця цього року", — пояснила Даніель Бенкс із The Weather Channel.
Університет Аляски у Фербенксі встановив вебкамеру, що показує, який вигляд має місто в період полярної ночі.
Ці зображення допомагають документувати важливі віхи, як-от утворення осіннього льоду, стійкий крижаний покрив, весняне танення, поява ставків, що тануть, і розкол льоду влітку.
На своєму вебсайті університет написав: "Крім візуального уявлення про стан морського льоду біля Барроу, ці зображення встановлюють довгостроковий запис ключових дат сезонної еволюції морського крижаного покриву, як-от: початок утворення осіннього льоду, утворення стійкого крижаного покриву, початок весняного танення, появу ставочків, що тануть, початок танення льоду на початку літа, видалення або адвекції морського льоду в літні місяці".
Що відомо про місто
Уткіагвік — місто на самій півночі Аляски. Одне з найпівнічніших міст світу й найпівнічніший населений пункт і місто США. Станом на 2009 рік приблизно 61% населення становлять ескімоси. Стара назва — на честь Джона Барроу. Із 1 грудня 2016 року в результаті референдуму місто офіційно носить традиційну ескімоську назву Уткіагвік. Поруч розташований мис Барроу. Біля міста є метеорологічна станція та ведеться видобуток нафти.
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