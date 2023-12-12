Мати шестимісячного малюка-гіганта пояснила причини "аномального" росту дитини (відео)

За словами жінки, хлопчик народився з типовою вагою — 3,4 кг. Зараз він на грудному вигодовуванні, але невдовзі має почати їсти самостійно.

Молода матір Серена поділилася на сторінці в TikTok роликом, де хизується своїм шестимісячним малюком. Однак підписники жінки запідозрили обман і зауважили, що дитина має вигляд щонайменше дворічної. Вони шоковані "аномально" швидким розвитком хлопчика.

"Невже він має вигляд аж такого великого?" — запитала Серена в одному з відео й додала, що підозри в обмані змусили її голосно сміятися.

Жінка припустила, що це могла бути оптична ілюзія через обраний ракурс для зйомки. У кадрі вона міцно притискала дитину до свого тіла так, що малюк був трохи ближче до камери, аніж вона.

"За моїми відчуттями, він здається маленьким! Йому за кілька днів буде всього шість місяців. Можливо, це через густе волосся він здається набагато старшим, аніж є насправді", — каже Серена.

Однак користувачі мережі їй не повірили.

"5 місяців? Це ви рахували в собачих роках?", "Нічого собі, а я думав йому років п’ять", "Ви що, це вже дорослий чоловік", "Або ця камера дуже погано знімає, або ви народили гіганта", "Святий Боже, та він більший за вас!", "У нього середньостатистичний ріст, але точно не для немовляти", "Та він більший за мою 20-місячну дитину", "Чим ви його годували?" — пишуть і запитують глядачі.

За словами молодої матері, хлопчик народився з типовою вагою — 3,4 кг. Він зараз на грудному вигодовуванні, але невдовзі має почати їсти самостійно.

Нагадаємо, раніше Фокус розповідав про неймовірну історію блогерки Джастін Глен із Великої Британії, яка розкрила секрет швидких і відносно безболісних пологів. Жінка стверджує, що народила дитину всього за шість хвилин "із чотирма поштовхами та без розривів", хоча цьому передувало п’ять годин перейм.

До того ж ми писали, що колишній лікар американського репродуктивного центру UW Medicine Крістофер Герндон відмовився від ліцензії після того, як одна з його пацієнток висунула звинувачення, що він без згоди запліднив її власною спермою. Жінка народила малюка у 2010 році. Пізніше вона зробила ДНК-тест і була шокована, що в її дітей різні батьки.