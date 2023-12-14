Викрадений на курорті хлопчик знайшовся через 6 років та розповів, де він був і що пережив

Правоохоронці стверджують, що Алекс Бетті, якому зараз 17 років, потрапив у "духовну громаду".

Британський хлопчик Алекс Бетті, який зник шість років тому за таємничих обставин, несподівано знайшовся у Франції. Він живий та здоровий, пише місцеве видання La Dépêche du Midi.

11-річний Алекс з Олдема, що у Великому Манчестері, вважався викраденим під час подорожі в іспанську Марбелью у жовтні 2017 року. З того часу його ніхто не бачив.

На курорті хлопчик був зі своєю 37-річною матір'ю Мелані та 58-річним дідусем Девідом. Їх обох позбавили права знаходитися з дитиною через низку побутових проблем.

Родина мала повернутися з відпочинку додому через два тижні, але цього не сталося, тож поліція почала розслідування.

Офіційний опікун дитини – бабуся Сьюзан Каруана. На той час їй було 62 роки. Жінка каже, що її родичі зациклені на так званому "альтернативному способі життя": вони не хотіли, щоб Алекс ходив до школи й не вірили в ефективність загальної освіти.

Правоохоронці стверджують, що хлопчик, якому зараз вже 17 років, об’явився у Ревелі, що неподалік Тулузи (південь Франції).

"Хоча він і не пред'явив жандармам жодних офіційних документів, але назвав своє ім’я та прізвище. Риси його обличчя та історія життя збігаються з даними про Алекса Бетті, викраденого у 2017 році. Цього четверга, 14 грудня, прокуратура Тулузи підтвердила, що це насправді він", – вказано у повідомленні.

Слідчі припускають, що Алекс втік із "духовної громади", що у передгір'ях Піренеїв. Після кількох днів піших блукань його підібрав водій вантажівки. Чоловікові це здалося дивним, тож він викликав поліцію.

На допиті юнак "безтурботно і спокійно" розповів про свою неймовірну подорож, після чого його відправили до соціальної служби.

За попередньою версією слідства, Алекс потрапив у секту та часто ночував у фургонах і наметах.

Розслідування цієї заплутаної історії триває.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жахливе вбивство 50-річного американського коміка азійського походження Тоу Гер Сюна. Бездиханне тіло чоловіка з більш ніж десятком ножових поранень, ранами від тупого предмета та численними синцями, спричиненими падінням із висоти понад 18 м, невдовзі знайшли в ущелині Ла-Корковадо. Напередодні він домовився про побачення з таємничою жінкою із соціальних мереж.