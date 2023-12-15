Чоловік сказав дружині, що його обікрали: тепер з'явилися цікаві відео з вебкамер

Схоже, на 48-річного британського туриста Претеша Вагдію чекає розлучення. Крім того, його розшукують представники поліції.

48-річний британський турист Претеш Вагдія витратив за ніч 3,5 тисячі фунтів стерлінгів (164,8 тис. грн) на повій і випивку, а своїй дружині та поліціантам заявив, що став жертвою підлої шахрайської схеми. Про це написало видання Daily Star.

Усе б нічого, але представники правоохоронних органів знайшли та опублікувала відео з камер відеоспостереження. Тепер, схоже, чоловіка чекає розлучення.

За попередньою версією слідства, ця історія трапилася у бразильській Копакабані 17 листопада цьогоріч. Вагдія, що працює водієм громадського транспорту в Лондоні, розважався усю ніч, поки його благовірна сиділа в орендованій квартирі.

Чоловік танцював та замовляв випивку в місцевому нічному клубі, а згодом намагався заселитися у готель з двома повіями. Йому не вдалось заплатити за номер через заблоковану картку.

Претеш Вагдія у нічному клубі з повією Фото: CEN

У банк напередодні зателефонувала його дружина. Жінка була налякана й шокована сумами грошей, списаними з рахунку, й запідозрила, що це промишляють шахраї.

Під ранок наступного дня британський турист повернувся додому й розповів дружині вигадану від початку і до кінця історію про підсипані наркотики та пограбування.

Претеш Вагдія випиває у нічному клубі з незнайомкою Фото: CEN

Коли поліціанти дізнались правду, Вагдія уже покинув територію Бразилії. Тепер його розшукують, аби притягнути до відповідальності за неправдиві свідчення.

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Крім того, ми розповідали, як 50-річний виходець із Литви симулював серцеві напади щонайменше у 20 ресторанах Іспанії, щоб не платити за рахунком. Ім'я туриста не розголошується. Чоловіка ув'язнили після того, як він не зміг сплатити два штрафи після своєї обурливої серії "театральних обідів" й влаштовував справжній драматичний спектакль практично у всіх закладах, більшість з яких знаходилася в Коста-Бланці.