Напилися і лежали на тротуарі: у Великій Британії закрили нічний клуб через "дитячу вечірку"

За кілька місяців поліція зафіксувала в клубі 16 бійок за участю підлітків, випадки погрози застосування зброї, пияцтва та крадіжок. У поліцейських також є підозри, що неповнолітні в клубі могли вживати наркотики.

Нічний клуб Sunny's Bar на валлійському узбережжі тимчасово закрили після скандальної дитячої вечірки з приводу дня народження. За словами поліцейських, які прибули на місце події, кілька 13-річних підлітків, які були гостями на вечірці в клубі, лежали в несвідомому стані на тротуарі і були дуже п'яними. Про це пише видання The Sun.

Згідно зі звітом поліції Північного Уельсу, є також підозра, що діти могли вживати наркотики, а в декого було вилучено холодну зброю.

Місцеві жителі, стурбовані порочною репутацією клубу і нестримним підлітковим пияцтвом, вимагають від місцевої влади закрити клуб назовсім.

Поки що клуб на три місяці позбавили ліцензії на продаж алкоголю після десятків шокуючих інцидентів за участю підлітків, які напивалися до такого стану, що їх доводилося госпіталізувати.

У звіті поліції йдеться про те, що вечірка, на якій були присутні понад 50 підлітків, проходила під наглядом лише двох дорослих співробітників закладу. За словами поліцейських, співробітники не контролювали ситуацію і не надали допомогу трьом підліткам, які напилися до безпам'ятства і заснули на тротуарі біля клубу.

Загалом поліцейські зафіксували у своєму звіті за останні кілька місяців 16 бійок, погрози застосування зброї, пияцтво і крадіжки.

Реакція клубу на інцидент

Клуб завив, що вечірка була абсолютно "сухою", а алкоголь принесли із собою діти.

"На жаль, двом підліткам раптово стало погано. Причини цього невідомі нікому, крім самих дітей", — заявив представник клубу.

Власниця клубу висловила жаль щодо події і заявила, що її "підставили" співробітники, які не забезпечили належний порядок на заході.

Думки місцевих жителів розділилися

Місцеві жителі, які розмовляли з журналістами, заявили, що неодноразово зверталися до поліції. Вони скаржилися на негативний вплив, який чинить клуб на весь район, а також стверджували, що Sunny's Bar "кишить наркотиками".

Попри те, що клуб, за словами мешканців району, створює хаос, є й ті, хто підтримує Sunny's. Прихильники клубу кажуть, що це чи не єдине місце, де мешканці можуть розважитися, хоча й визнають, що там "потрібно навести лад".

Нагадаємо, ведучий Top Gear розповів про дикі вечірки принца Гаррі. Педді МакГіннесс розповів, як веселився в підпільному клубі в Челсі з Гаррі.

Раніше Фокус писав про найзакритіший клуб Лондона — місце для принців і принцес. У клубу "Освальдс" навіть немає вивіски, але тут завжди чергують папараці, сподіваючись побачити селебріті.