Американка вкрала у сім'ї візок із конем, припаркований біля супермаркету (скріншот)

Втекти від правосуддя у викрадачки не вийшло. Співробітники поліції знайшли підозрювану в одному з найближчих готелів.

У США жінка, ім'я якої не називають, вкрала коня і візок у сім'ї амішів, поки вони робили покупки в магазині Walmart у штаті Мічиган. Про це пише NBC News.

Сім'я виявила зникнення тварини та візка після того, як закінчила покупки в супермаркеті в суботу, 27 січня. Аміші звернулися до місцевої поліції й на місце події приїхали правоохоронні органи.

Співробітники поліції швидко знайшли свідка. Ним виявився водій вантажівки, припаркованої біля магазину Walmar. Він розповів поліції, що візок викрала жінка, і дав її опис.

Пізно ввечері того ж дня поліцейські виявили візок і коня біля одного з готелів. 31-річну жінку, що відповідає опису водія, було знайдено всередині й заарештовано. Підозрювана співпрацювала з правоохоронними органами та не чинила опору. Кінь не постраждав, а візок було повернуто власникам.

Місцеве управління поліції повідомило, що підозрювану затримали Фото: Facebook

Аміші, або амманіти, являють собою консервативний релігійний рух, близький до протестантизму. Вони вирізняються простотою життя й одягу, відмовою від багатьох сучасних технологій і зручностей. Аміші мешкають в ізольованих спільнотах, уникають використання електроніки та автомобілів. Їхнє віровчення ґрунтується на буквальному і суворому тлумаченні Біблії.

Раніше Фокус повідомляв, що в США жінка знайшла зуб щура всередині шоколадного батончика Snickers. Пейтон Девіс надкусила батончик і виплюнула в руку шматок з тим, що не змогла розкусити. Це викликало в неї біль у роті, після чого жінка звернулася до фахівців зі своєю "знахідкою".

Також стало відомо, що чоловік потрапив за ґрати через орфографічну помилку. Спочатку Гері Янг заперечував свою провину, але потім співробітники поліції попросили його написати слово, яке він постійно писав із помилкою.