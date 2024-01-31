Таємничий корабель 1800-х років виплив з морських глибин до берегів Канади (фото, відео)

Фахівці спробують зібрати більше інформації й вирішити, як зберегти унікальний артефакт. Однак часу обмаль, оскільки погана погода заважає ретельному вивченню уламків.

Невелике канадське приморське містечко Кейп-Рей в Ньюфаундленді днями сколихнула сенсаційна знахідка: на мілководді неподалік від берега був знайдений таємничий затоплений корабель. Детальніше про це написало видання The Guardian.

За словами місцевого жителя Гордона Блекмора, який першим помітив дивний об'єкт під час прогулянки пляжем, дерев'яне судно на вигляд дуже давнє.

"Це дивовижно, іншого слова для цього немає", – сказав він.

До речі, Кейп-Рей має спільну історію з островом, відомим як "Скеля": там затонуло щонайменше вісім кораблів, що стали жертвами несприятливих погодних умов, поганої навігації чи просто невезіння.

Жителі містечка схвильовані через нову знахідку. Всіх цікавлять два питання: звідки затоплений корабель взявся і яким чином він опинився саме в цьому місці.

На думку експертів з Товариства збереження корабельних аварій (Shipwreck Preservation Society) Ньюфаундленда і Лабрадора, судно, найімовірніше, відплило від місця затоплення через руйнування берегової лінії та сильний шторм Фіона, який накоїв багато лиха торік.

Попередній огляд конструкції дозволяє зробити припущення, що цьому кораблю завдовжки щонайменше 24 метри близько 200 років. Залежно від походження деревини, з якої він побудований, вчені спробують визначити і його походження.

Влада міста Кейп-Рей закликає жителів не чіпати корабель та не розбирати його на сувеніри. Фото: Corey Purchase

Але вже зараз вони підмітили кілька цікавих деталей, зокрема однією з підказок стали дерев'яні дюбелі та мідні кілочки, що широко використовувалися у 1800-х роках.

На місце вже виїхали дослідники. Вони спробують зібрати більше інформації і вирішити, як зберегти унікальний артефакт. Однак часу обмаль, оскільки погана погода заважає ретельному вивченню уламків. До того ж є побоювання, що судно може знову піти в море, забравши з собою таємницю свого походження.

Своєю чергою, влада міста закликає жителів не чіпати корабель та не розбирати його на сувеніри.

"Це частина нашої історії. Нащадки захочуть дізнатися імена і місця, де саме їхні предки загинули в цих крижаних водах. Це наша історія. Давайте все з'ясуємо", – написала в Facebook місцева мешканка Елізабет Говер.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про подружню пару з Великої Британії, які купили старий човен й перетворили його на "шикарний" невеликий будинок на воді. Користувачі в TikTok, побачивши результат на відео, залишили безліч коментарів, у яких здебільшого хвалили подружжя за сміливий крок.