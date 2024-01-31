Подарований учнем фіолетовий олівець докорінно змінив життя вчительки (фото)

Ця історія надихнула жінку написати дитячу книжку про важливість добрих вчинків і простих проявів уваги. Саме такі речі, на її думку, роблять світ кращим.

35-річна Гізер Бенуа, яка працювала вчителькою молодших класів у школі для дітей з неблагополучних сімей, вже 10 років зберігає простий, але дуже цінний для неї подарунок від колишнього учня. Про цю історію написало видання ABC News.

Гізер Бенуа згадує, що отримала подарунок напередодні Різдва – це був простий фіолетовий олівець у білій коробці. Однак презент став для неї дуже особливим.

"Мій учень побачив, як інші діти дарують мені подарунки, а в нього нічого не було. Він взяв коробку й поклав туди фіолетовий олівець зі свого пенала. Потім підійшов до мене і сказав: "Сподіваюся, тобі сподобається, це ж твій улюблений колір". У мене досі сльози навертаються на очі. Він подарував мені любов. Віддав мені своє серце", – написала Гізер на своїй сторінці у Facebook.

Донині вчителька зберігає олівець та коробку від нього як пам'ять про те, що важливі не гроші, а увага та турбота. Щоб зробити приємне іншій людині, не потрібні великі кошти.

Історія про фіолетовий олівець настільки надихнула Гізер, що вона вирішила написати книжку для дітей про важливість добрих вчинків і простих проявів уваги, адже саме такі речі, на її думку, роблять світ кращим.

Вчителька отримала олівець у подарунок від свого учня Фото: Facebook

"У мене на роботі багато дітей з неповних сімей. Часто вони не знають, чим будуть харчуватися наступного дня, й стикаються з великими труднощами. Бувають дні, коли вони просто виснажені психологічно. І мені подобається показувати їм, що не обов'язково мати гроші, аби щось зробити, і не потрібно витрачати величезні суми, аби продемонструвати людині, що ви її цінуєте", — пояснила Бенуа.

Вчителька Гізер Бенуа Фото: Facebook

До слова, далеко не усі подарунки можна назвати доречними. Раніше Фокус писав про вчительку, яка поділилася своїм розчаруванням з приводу подарунка, який вона отримала від свого роботодавця. Замість шоколадних цукерок чи печива їй вручили тест на Covid.

Крім того, ми розповідали про блогера Макса, який залишився сам удома і вирішив влаштувати сюрприз для своїх батьків напередодні різдвяних свят. Він обклеїв увесь будинок подарунковою упаковкою і опублікував результат у соціальній мережі TikTok.