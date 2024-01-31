Смертоносний подарунок: чоловік помер після приготування небезпечної риби фугу (фото)

Магно Серхіо Гомес неправильно приготував скелезуба, якого йому підніс його друг. Чоловік провів у лікарні 35 днів, але лікарі не змогли йому допомогти.

46-річний бразилець Магно Серхіо Гомес трагічно загинув проковтнувши скелезуба, отрути якої достатньо, щоб убити 30 осіб. Про це пише New York Post.

Неназваний друг підніс чоловікові смертоносний морепродукт як подарунок, хоча його точне походження залишається незрозумілим.

"Магно ніколи раніше не чистив скелезуба", — розповіла сестра загиблого Міріан Гомес Лопес про трагічну подію, що трапилася на вихідних в Аракрусі, Еспіріто Санта.

Видання зазначає, що в Бразилії мешкає близько 20 видів голкочеревів, відомих також як риба фугу. Попри те, що бразилець і його приятель ніколи раніше не мали справи з цим видом риб, вони випатрали її, видалили з неї печінку, а потім зварили і з'їли її з лимонним соком.

Магно почав відчувати оніміння в роті Фото: иисус

Менш ніж за годину і Магно, і його другу стало дуже погано.

"Магно почав відчувати оніміння в роті", — розповідає його сестра.

Стривожений, пацієнт сам поїхав до лікарні, де оніміння поширилося, і в нього на 8 хвилин зупинилося серце. За даними Центру з контролю за захворюваннями США, Магно страждав від впливу тетродотоксину — надзвичайно сильної отрути, що виробляється в печінці та гонадах цієї риби та інших морських видів. Токсин, який використовують скелезуби для відлякування хижаків, у понад 1000 разів смертоносніший за ціанід, і від нього не існує протиотрути.

При потраплянні в організм у великих кількостях він порушує передачу сигналів від нервів до м'язів і паралізує м'язи, що може призвести до смерті.

Магно провів у лікарні 35 днів Фото: иисус

Міріан розповіла, що її брат був інтубований і перебував на апараті життєзабезпечення, але безрезультатно. Магно помер 27 січня, провівши в лікарні 35 днів, протягом яких його організм був паралізований токсином.

"Лікарі сказали нашій родині, що він помер від отруєння, яке швидко поширилося. Через три дні після надходження в лікарню в нього сталося кілька нападів, які сильно зачепили його мозок, залишивши мало шансів на одужання", — додала його сестра.

Приятель Магно дивом вижив, але зараз у нього проблеми з ногами.

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