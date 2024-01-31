"Непередбачуване обрізання": піцерія осоромилась через помилку в оголошенні (фото)

Фотографії таблички з одруківкою швидко поширилися мережею і стали вірусними, коли їх опублікував відомий актор Джордж Такеї.

У канадському місті Тіммінс піцерія Pizza Hut несподівано опинилась у центрі уваги через курйозну помилку з оголошенням про тимчасове закриття. Про це написало видання UPI.

На дверях закладу співробітники наклеїли аркуш паперу з повідомленням про те, що піцерія закрита через "непередбачувані обрізання".

Очевидно, автори мали на увазі "непередбачувані обставини" (в англійській мови ці слова схожі: circumcisions та circumstances), але через описку чи втручання автокоректора з'явилося доволі двозначне формулювання.

Фотографії оголошення з одруківкою швидко поширилися мережею і стали вірусними, коли їх опублікував відомий актор Джордж Такеї.

Місцева лікарня теж скористалася ситуативною нагодою пожартувати у відповідь.

"Pizza Hut, ви займайтеся піцою, а обрізанням ми займемося самі", – сміються місцеві медики.

Генеральний менеджер ресторану Марк Жирар з гумором поставився до курйозного інциденту і розмістив нове оголошення про акцію на піцу за 5 доларів, посилаючись на "нещодавні обставини".

Таким чином цей конфуз перетворився на гарний маркетинговий хід для Pizza Hut, а канадське містечко Тіммінс раптом привернуло до себе увагу потенційних клієнтів з усього світу.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 58-річного чоловіка з нідерландського міста Делфт, який безплатно пообідав принаймні 127 разів за останні кілька років й став "справжнім кошмаром" для ресторанів. Останній випадок трапився нещодавно: гість спочатку привернув увагу персоналу, коли почав пригощати їжею незнайомих відвідувачів та пропонував їм поділитися своїми стравами, а потім раптово почав трясти лівою рукою, вдаючи інсульт.

Крім того, ми розповідали про жінку з Великої Британії, якій так набридло, що її чоловік потайки ходить у паб випити пива, що вона вирішила побудувати йому власний заклад на задньому дворі. Цікаво, що ця ідея припала до душі не тільки її благовірному, а й дітям та друзям родини.