Свято зіпсовано: рахунок за "найдорожчі креветки у світі" засмутив подружню пару (фото)

Дін Кадівулд відпочивав зі своєю дружиною Керрі під час відпустки. Подружжя вирішило провести вечір за романтичною вечерею, яку зіпсував рахунок за основну страву.

Подружня пара з Великої Британії вважає, що в прибережному ресторані на Лансароте (входить до складу Канарських островів) "коїться щось недобре", після того, як вони заплатили 125 євро (5 тисяч гривень) лише за п'ять королівських креветок. Про це пише Metro.

55-річний Дін Кадівулд відпочивав зі своєю 47-річною дружиною Керрі. Подружжя вирішило провести вечір за романтичною вечерею в ресторані Casa Pedro. Жінка дуже полюбляє креветки, тож її чоловік запитав в офіціанта чи є вони в меню. Однак коли на стіл поклали рахунок за п'ять королівських креветок, вісім канарських картоплин, два напої та кошик із хлібом, пара жахнулася. Керрі відразу ж помітила, що з них взяли загалом 137 євро (5500 гривень), з яких 125 євро (5 тисяч гривень) припало на їхню невелику основну страву.

Дін зазначив, що креветки за ціною 25 євро (1000 гривень) за штуку навіть не вразили, стверджуючи, що на них майже не було м'яса. Він насилу оплатив величезний рахунок, але був так розлючений тим, що його "обікрали" і "обдурили".

"Ми попросили рахунок, вони принесли його, а він виявився на 137 євро. У моєї дружини перекосило обличчя", — згадує Дін.

Рахунок за вечерю Фото: Kennedy News & Media

Подружжя повернулося додому і чоловік написав про це у Facebook, і хтось сказав, що ціна має бути вказана. Тож британець вирішив повернутися до ресторану і поскаржитися. На його думку, співробітники закладу просто використовують туристів у своїх інтересах. Коли Дін звернувся до персоналу ресторану, йому запропонували повернути 40 євро (1900 гривень). Чоловік все одно вважає, що це несправедливо, і вважає, що відвідувачів обманюють.

У Casa Pedro пояснили, що парі подали креветки Carabineros, які називають "найдорожчими у світі". На смак вони нагадують лобстера. За словами Діна, він і його дружина абсолютно не знали про ціну страв, а персонал не попередив їх про те, наскільки вони дорогі.

"Моя дружина любить креветки, і я просто згадав королівські креветки. Офіціант сказав, що сходить на кухню і запитає, чи є у них такі. Я думав, що все чудово. Вони принесли їх на срібній таці: п'ять королівських креветок у панцирі, вісім канарських картоплин, кілька скибочок помідора і латук. Ось і все. Ми з дружиною не хотіли влаштовувати сцену, але просто дивилися один на одного з цікавою посмішкою, думаючи, як це працює. Як основну страву ми отримали дві з половиною королівські креветки, які нам довелося чистити. М'яса майже не було. Тільки тоді я зрозумів, що мене обдирають. Усе це було так дивно", — сказав Дін.

Подружжя вже 10 років відпочиває на острові Лансарот Фото: Kennedy News & Media

Дін, фокусник, і Керрі, власниця магазину повітряних кульок, відпочивають на Лансароте вже 10 років і сподіваються коли-небудь переїхати на Канарський острів. Але тепер вони заприсяглися ніколи не повертатися в Casa Pedro і хочуть попередити інших про високу ціну на креветки.

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