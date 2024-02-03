"Вона особлива": на честь 116-річної американки влаштують парад (відео)

Дні народження Едіт Чеккареллі, починаючи зі 100-річного віку, відзначали великими загальноміськими вечірками до 2021 року, коли через пандемію COVID-19 щорічне святкування перетворилося на парад автомобілів.

У Каліфорнії пройде парад на честь 116-річчя найстарішої мешканки Сполучених Штатів. Про це пише USA Today.

Едіт "Еді" Реканьо Кінан Чеккареллі живе в невеликому містечку Віллітс і є другою за віком людиною на Землі, згідно з даними Геронтологічної дослідницької групи.

Жінка, якій у понеділок, 5 лютого, виповнюється 116 років, буде відзначена парадом у будинку для літніх людей Святого Духа у Віллітсі в неділю, 4 лютого.

Чеккареллі, яка народилася 1908 року, є найстарішою з нині живих людей у США і другою за віком людиною у світі. Її дні народження, починаючи зі 100-річного віку, відзначали великими загальноміськими вечірками до 2021 року, коли через пандемію COVID-19 щорічне святкування перетворилося на парад автомобілів.

"Щороку в її день народження ми хочемо, щоб вона знала, яка вона особлива", — розповіла журналістам організаторка параду Сюзанна Пікетті.

Едіт "Еді" Реканьо Кінан Чеккареллі живе в невеликому містечку Віллітс Фото: The Press Democrat

Однак Чеккареллі, мабуть, найбільше думає про морквяний пиріг, який замовила її родина. Про це розповіла 51-річна Перла Гонсалес, одна з доглядачів літньої американки в будинку для літніх людей Святого Духа у Віллітсі.

"Вона дуже зраділа, коли дізналася, що пиріг буде морквяним. Вона сказала: "Ой, правда, люба?" і закурила", — сказала Гонсалес.

У неділю, 4 лютого, близько 11:30 Чеккареллі зможе з'їсти свій пиріг і полуничне морозиво (ще одна з її улюблених страв). За словами Гонсалес, літній жінці найімовірніше доведеться подрімати, перш ніж почнеться справжнє свято.

Раніше Фокус повідомляв, що пенсіонерка залишила близько 60 млн гривень улюбленим тваринам замість дітей. Жінка на прізвище Лю змінила свою думку про спадщину, тому що діти не відвідували її і не доглядали за нею, коли вона хворіла. За її словами, вони рідко з нею спілкуються.

Також стало відомо, що бабуся виграла в лотерею завдяки своїм онукам. Гленда Ханікатт щовечора дотримувалася однієї й тієї самої простої стратегії гри. Нещодавно її спосіб приніс результат.