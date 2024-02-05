Працівник круїзного лайнера показав, як персоналу живеться на "кораблях мрії" (відео)
Аніматор на круїзному судні розповів про переваги та недоліки життя на судні. Він показав крихітні каюти та довгі коридори на кораблі, а також розповів про їжу і покупки, які не заборонені для персоналу.
Чоловік, який працює аніматором на австралійському круїзному лайнері, розповів про те, як живеться персоналу судна під час подорожей. Про це він розповів у відеозаписі, який опублікував у своєму TikTok.
Ролик став вірусним і швидко набрав понад 6 мільйонів переглядів.
Користувач TikTok з ніком @willheham документує своє життя на кораблі та показує все своїм глядачам. В одному з відео він показав випробування, через яке йому доводиться проходити, щоб просто перекусити. Щоб просто взяти печиво для нічного перекусу, працівникам судна потрібно долати лабіринти приміщень, це схоже на квест і займає багато часу. Також чоловік показав, що крихітні кімнати працівники корабля ділять на двох людей, хоча навіть одному в них тісно.
Аніматор на круїзному судні розповів своїм глядачам, що їжа в їдальні безплатна, але за алкоголь, цигарки і закуски потрібно платити. Персонал корабля може купувати їжу в магазинах на суші й проносити з собою, що заборонено пасажирам.
Проте, крім побіжного погляду на менш розкішний бік корабельного життя персоналу, люди також оцінили самовідданість автора ролика в зйомках своєї подорожі за нічним перекусом.
"Це була довга прогулянка. Уявіть, що йому довелося зупинитися, поставити камеру, пройти повз, повернутися і продовжити шлях", — зауважив один із глядачів.
Раніше Фокус повідомляв, що круїзний лайнер "став жертвою" пандемії COVID-19. Команда міських дослідників зробила кілька дивовижних знімків інтер'єру, які показують розкішні зручності, якими могли насолоджуватися пасажири, перш ніж судно відправили на звалище.
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