Школяр виловив велетенську 250-кілограмову рибину (фото)

Згідно із законом, групера-голіафа потрібно обов’язково відпустити на волю живим та неушкодженим.

17-річний Айзек Френсіс, учень старших класів середньої школи Ріверв'ю, виловив 250-кілограмового групера-голіафа під час риболовлі на Черепашачому пляжі в Сарасоті, штат Флорида (США). Це стало найбільшим уловом в його житті, повідомляє видання Mirror.

Батько Айзека, Стю Френсіс, розповів місцевим журналістам, що його син назвав цю рибу своєю "щасливою знахідкою". Хлопчик з дитинства захоплюється риболовлею, то ж уже має багато досвіду.

Коли підліток виловив гігантську рибину, на пляжі разом з ним було кілька друзів, які допомогли витягнути "монстра" на берег. За законом Флориди, групера-голіафа потрібно обов’язково відпустити на волю живим і неушкодженим.

Айзек Френсіс виловив 250-кілограмового групера-голіафа Фото: Tampa Bay Times

Крім того, заборонено навіть витягати масивну рибу з води, оскільки її скелетна структура не витримає величезної ваги й може зазнати смертельних травм.

До слова, улов Айзека не є рекордом. Найбільший виловлений в Флориді групер-голіаф важив 680 кілограмів. Загалом ця риба може виростати до 8 футів завдовжки (2,4 м) й важити понад 800 кілограмів.

За словами експертів, групери-голіафи живуть поодинці й агресивно захищають свою територію. Їх величезні видовжені тіла зі строкатим забарвленням від жовто-коричневого до сірого кольору з темними плямами ідеально підходять для життя біля скелястого узбережжя.

Більшість цих риб починають життя самками, а потім стають самцями, хоча досі точаться суперечки про те, чи є вони гермафродитами.

За законом Флориди, групера-голіафа потрібно обов"язково відпустити на волю живим і неушкодженим. Фото: Tampa Bay Times

Нагадаємо, раніше Фокус писав про 34-річного рибалку Гектора Родрігеса, який виловив рідкісного атлантичного лосося під час риболовлі в Лондоні. Це одна з перших подібних знахідок за останні 200 років. Чоловік спіймав цю 3-фунтову (1,36 кг) рибу в притоці Темзи – річці Вондл. Тепер екологи сподіваються, що популяція атлантичного лосося, який перебуває під загрозою вимирання, можливо, з часом відновлюється у цій водоймі.

Крім того, 17-річного підлітка, який називає себе "рибним бандитом", було заарештовано за прив'язування риби з цигарками у роті до банкоматів та інших поверхонь у публічних місцях. Хлопець знімав відео своїх витівок та опубліковував їх у соціальних мережах.