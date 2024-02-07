"Помилково" збудований посеред елітної вулиці склад призвів до фатальних наслідків (фото)

Люди скаржаться, що будівельні роботи пошкоджують їхні оселі й загороджують доступ до сонячного світла.

Жителі невеличкого містечка Корбі, що в англійському графстві Нортгемптоншир, одного дня прокинулися від шоку. Адже за лічені метри від їхніх будинків почалося спорудження гігантського складу площею 160,8 тис. квадратних футів. Хоча ніхто не попереджав їх про це будівництво, повідомляє видання Metro.

Як пізніше з’ясувалося: місцева влада випадково обрала не ту вулицю для проведення громадських консультацій. Замість жителів Hooke Close, що розташована поруч із майданчиком новобудови, чиновники проконсультувалися з мешканцями Hubble Road за півмилі звідти.

Тепер британці мусять терпіти незручності. Вони скаржаться, що будівельні роботи пошкоджують їхні оселі, а масивні конструкції загороджують доступ до сонячного світла. Крім того, домовласники стурбовані, що вартість їхнього житла різко впаде.

64-річний Жозе Круз та його 59-річна дружина Ольга переїхали сюди у 2011 році. Зараз їхній будинок вартістю 200 тисяч фунтів стерлінгів "руйнується" від вібрацій через будівництво, і подружжя побоюється, що не зможе його продати.

"Це кошмар – склад занурить наш будинок у цілковиту темряву. Через будівельні роботи наш дім сильно трясеться, і це триває годинами. Ми дуже злі, що з нами не порадилися. Раніше на цьому місці була фабрика Weetabix, але вона була вдвічі меншою", – каже знервований Жозе.

64-річний Жозе Круз скаржиться на будівництво складу Фото: SWNS

Їхню думку поділяє 30-річний Кіран Джозеф. Чоловік зі своєю жінкою Меган та двома дітьми живе тут вже сім років. На даху їхнього будинку утворилася тріщина, і в дитячій кімнаті протікає стеля. До того ж шум будівельної техніки заважає подружжю працювати.

"Відколи вони почали зводити склад, тут почалось справжнє пекло. Поки вони закладали фундамент, це було постійне "бах, бах, бах" цілими днями", – зітхає чоловік.

Як з’ясувалося згодом, рада Нортгемптонширу схвалила плани зведення складу ще у листопаді минулого року, але консультації провели не з тими людьми.

Влада Нортгемптонширу схвалила плани зведення складу ще у листопаді минулого року Фото: SWNS

За словами розробника, будівництво майже завершено. Відкриття комплексу заплановане на третій квартал 2024 року, і його вже виставлено на оренду.

Члени ради визнали помилку та вибачилися перед місцевими жителями. Водночас наголосили, що дозвіл на будівництво залишається законним, адже про нього було належним чином сповіщено в пресі.

Для уникнення таких непорозумінь надалі рада пообіцяла вдосконалити консультаційні процедури та ідентифікацію об’єктів.

Раніше на цьому місці була фабрика Weetabix, але вона була вдвічі меншою Фото: SWNS

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що британському забудовнику довелося знести люксові будинки з усіма зручностями. Barratt David Wilson Homes визнав наявність дефектів у фундаменті частини об’єктів нерухомості в новозбудованому житловому комплексі недалеко від Кембриджа (Велика Британія).

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