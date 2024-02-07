Останній житель "найсамотнішої вулиці" відмовився переїжджати, бо зробив дорогий ремонт

Пенсіонер вимагає у влади міста компенсацію у 100 тисяч фунтів стерлінгів, мотивуючи це зростанням цін на житло.

68-річний пенсіонер Нік Вишневські залишається останнім мешканцем будинку Gowkthrapple неподалік шотландського містечка Вішоу. Вулиця Стенхоуп Плейс, на якій він живе, отримала славу "найсамотнішої в Шотландії", адже звідси виїхали вже майже 200 людей. Про це пише видання Daily Record.

Нік не поспішає переїжджати, попри тиск з боку місцевої влади. Чоловік відхилив усі пропозиції викупити його двокімнатну орендовану квартиру (всього їх 128), адже твердо переконаний, що 35-40 тисяч фунтів компенсації буде замало, аби придбати нове житло.

На додаток, пенсіонер нещодавно витратив майже 2 тисячі фунтів на ремонт помешкання: пофарбував стіни, поклеїв нові шпалери, замінив підлогу та купив нову плиту.

"Я не хвилююся про витрати на квартиру, бо думаю, що залишуся тут надовго", – переконаний Нік.

Незвичайна історія цього чоловіка надихнула 24-річного режисера Райана Поллока на створення короткометражного документального фільму "Вигнання на Стенхоуп Плейс". Стрічка розповідає про останню людину в занедбаному будинку Gowkthrapple.

Режисер висловив щирі співчуття Ніку Вишневські.

"Сцени з Ніком були зняті приблизно за 8-9 днів протягом місяця. Спочатку був небагатослівним, і знадобилося трохи часу, щоб він відчув себе комфортно перед камерою. Не розумію, чому цей чоловік повинен знову платити за оренду і жити в районі, куди не хоче переїжджати?" – розводить руками Райан.

Нік Вишневські залишається останнім мешканцем будинку Gowkthrapple неподалік шотландського містечка Вішоу Фото: SWNS

До слова, Нік вимагає компенсацію у 100 тисяч фунтів стерлінгів, мотивуючи це зростанням цін на житло.

"Коли я дізнався, що буду останнім, хто залишиться на вулиці, то дуже хвилювався, що можуть виникнути проблеми, але, на щастя, поки все нормально. Якщо вони пропонують мені гроші за квартиру, то це має бути близько 100 тисяч фунтів стерлінгів – ціни зросли, все стало дорожчим", – сказав Нік.

Нік вимагає компенсацію у 100 тисяч фунтів стерлінгів, мотивуючи це зростанням цін на житло. Фото: SWNS

Тим часом рада Північного Ланаркширу не полишає намірів знести Gowkthrapple. Представники влади запевняють, що продовжують шукати можливості для надання Вишневські альтернативного житла й уникнення примусового виселення, проте наразі консенсусу досягти не вдається.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про жителів невеличкого містечка Корбі, що в англійському графстві Нортгемптоншир, які одного дня прокинулися від шоку. Адже за лічені метри від їхніх будинків почалося спорудження гігантського складу площею 160,8 тис. квадратних футів.