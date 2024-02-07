Росіянин одружився з дівчиною, з якою замість нього спілкувався ШІ (фото)

Розробник програмного забезпечення встановив налаштування, які відбирали дівчат зі схожими інтересами та поглядами.

23-річний росіянин Олександр Жадан з Москви стверджує, що штучний інтелект допоміг йому знайти кохання. За рік він переглянув профілі близько 5 тисяч дівчат у застосунку для знайомств Tinder, поки не зустрів свою майбутню дружину Карину. Про це хлопець розповів на своїй сторінці в Х (колишній Twitter).

За словами Олександра, спочатку він навчив штучний інтелект аналізувати його манеру спілкування. Це дозволило фільтрувати нерелевантні збіги в додатку та вести "світські бесіди" зі співрозмовницями. ШІ також брав на себе організацію побачень.

Крім того, росіянин, який працює розробником програмного забезпечення, встановив налаштування, які відбирали дівчат зі схожими інтересами та поглядами.

Олександр Жадан з Москви стверджує, що штучний інтелект допоміг йому знайти кохання. Фото: Twitter

"Я надав ChatGPT інформацію про те, як я спілкуюся в житті. Спочатку були проблеми, бо програма не знала мене, могла написати якусь нісенітницю, але згодом вдалося натренувати її настільки добре, що вона почала взаємодіяти з такими ж дівчатами, яких обираю і я", – зізнається Жадан.

Незабаром він зустрів Карину в реальному житті, але й надалі продовжував радитися зі штучним інтелектом. Той підказував, про що говорити на побаченнях та куди запросити дівчину.

Наприкінці 2023 року ChatGPT порекомендував росіянину освідчитися Карині Фото: Twitter

"Коли ми з Кариною зустрілися наживо, я зрозумів, що цю систему можна зупинити, і перекваліфікував її на аналітика листування", – додає хлопець.

Наприкінці 2023 року ChatGPT порекомендував росіянину освідчитися Карині, відзначивши, що їхні стосунки достатньо "збалансовані та міцні". Він так і зробив.

"Пізніше поділюся, які були проблеми і що в мене вийшло з іншими дівчатами", – резюмує Олександр у своєму пості в Х.

Деталями цієї історії росіянин поділився у соцмережах Фото: Twitter

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що моделі, створені за допомогою штучного інтелекту (ШІ), дедалі частіше стали з'являтися на екранах телевізорів і в соцмережах. Їхні творці намагаються активно заробляти на цій тенденції. Заробіток деяких з них на віртуальних впливових персонах сягає мільйонів доларів щомісяця.

Крім того, ми повідомляли, що влітку 2024 року Алісія Фраміс із Барселони вийде заміж за АйЛекса (AiLex), голограму, здатну задовольнити всі її емоційні потреби. За словами жінки, чоловік-голограма дуже спокійний, турботливий, їсть тільки цифрову їжу і завжди поруч.