Сестри-близнючки одночасно завагітніли й народили дітей з різницею у кілька хвилин (фото)

Молоді матері кажуть, що їхні новонароджені малюки, Рубі та Зевіан, мають багато спільного.

Однояйцеві сестри-близнючки Ніколь та Рене Бейллі з Австралії народили дітей в одному пологовому будинку із різницею буквально у кілька хвилин. Про це пише видання ABC.

Повідомляється, що два роки тому сестри народили своїх перших дочок з різницею у шість місяців, але цього разу заплановані терміни пологів розходилися лише на два тижні.

"Ми якимось дивом одночасно завагітніли, це було божевільно", — сміється Ніколь.

Молоді матері кажуть, що їхні новонароджені діти, Рубі та Зевіан, мають багато спільного Фото: ABC News

Спочатку у Ніколь почалися перейми. Сестра прийшла до неї додому, щоб доглядати за дітьми, але потім й у самої Рене відійшли води. Схвильована жінка зателефонувала своєму коханому Юліусу Тулу, щоб той відвіз її у пологовий будинок.

"Ми всі сміялися й просто не могли у це повірити. Усіма силами намагалась не народити дитину в машині. Як тільки ми зайшли до лікарні, я встала, схопилася за партнера і сказала: "Дитина йде, дитина йде!", — згадує молода матір.

Тим часом Ніколь готувалася до своїх пологів й випадково почула, що хтось тільки що народив дитину в коридорі. Як потім з’ясувалось, то була її сестра-близнючка.

Молоді матері кажуть, що їхні новонароджені діти, Рубі та Зевіан, мають багато спільного.

"Вони будуть святкувати спільний день народження, як і ми, протягом усього нашого життя", — каже з посмішкою Ніколь.

Батьки тримають на руках своїх новонароджених малюків Фото: ABC News

Акушерка Нікола Гамільтон раніше жартувала зі своїми колегами про можливість подвійних пологів, але й гадки не мала, що її слова стануть пророчими.

"Ми не думали, що Рене народить раніше за Ніколь, це було трохи несподівано. За 18 років роботи акушеркою я ніколи такого не бачила", — сказала Гамільтон.

Тепер сестри Бейллі з нетерпінням чекають, коли зможуть забрати малюків додому.

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