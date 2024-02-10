Зрозуміють не всі: 92-річний дідусь розплакався, побачивши 89-річну кохану після розлуки (відео)

Зустріч була таємно спланованою персоналом будинку для людей похилого віку, аби зробити чоловікові сюрприз.

92-річний Малкольм Ворінг не зміг стримати сліз, коли вперше після тривалої розлуки зустрів свою дружину Едну в будинку для людей похилого віку "Чапел Лодж" в Бернлі (Велика Британія). Подружжя не бачило одне одного три місяці через різні курси лікування. Про це пише видання Daily Mail.

На відео, опублікованому в мережі, показано зворушливий момент їхньої емоційної зустрічі. Малкольм сидить з чашкою чаю у кімнаті відпочинку, коли раптом ззаду на інвалідному візку під'їжджає його 69-річна дружина. Побачивши кохану, чоловік радісно вигукнув та розридався.

"Я так сумував за тобою", – сказав Малкольм крізь сльози.

Една нахилилась, щоб міцно обійняти та заспокоїти свого чоловіка, однак це було марно – він продовжував плакати від щастя.

"Це справжня історія кохання. За всі роки моєї роботи у сфері догляду, тобто з 18 років, я ніколи у житті не бачила нічого подібного. Не можу перестати думати про це. Усі плакали від щастя. Ми бачили, як він кохає її, як сильно сумує і як багато вона для нього значить", – каже 58-річна менеджерка закладу Кеті Кросслі.

За словами жінки, ця зустріч була таємно спланованою персоналом, аби зробити сюрприз.

"Якось дня він сидів у вітальні під час обіду, робив свої вправи, і ми просто почали говорити про його дружину. Малкольм сказав мені: "Ти ж пообіцяєш, так? Спробуєш завести її сюди?". Я відповіла, що обіцяю, і ми навіть схрестили мізинці на знак клятви", – сміється Кеті.

Зворушливе відео закінчується тим, що пара у піднесеному настрої обіймається, тримаючись за руки.

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