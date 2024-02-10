Величезна акула атакувала чотирьох туристів, які врятували її з пастки (відео)

Смертоносна хижачка, звільнившись з пастки, напала спочатку на одного дайвера, а потім й на інших, штовхаючи їх головою.

Величезна акула атакувала групу дайверів під час їхнього відпочинку на Мальдівах. Відповідне відео опублікував гід з підводного полювання Кемерон Кіркконнелл на своїй сторінці в Instagram.

"Акули на Мальдівах – це весело. Не хотілося б, щоб моя сторінка була переповнена подібним контентом, але це чудовий приклад того, як люди потрапляють у, здавалося б, звичну ситуацію, але це не зовсім так", – написав Кіркконнелл в описі до ролика.

На опублікованих кадрах можна побачити, що водолази нібито намагаються звільнити заплутану в мотузці чи сітці акулу. Коли ж смертоносна хижачка звільняється з пастки, то нападає спочатку на одного дайвера, а потім й на інших, штовхаючи їх головою.

Кемерон пояснив, що не є автором цього запису, проте використовує його, аби добитися рішення про заборону туристам пірнати з акулами.

У результаті інциденту ніхто з них серйозно не постраждав.

Користувачі мережі почали активно ділитися власними думками щодо побаченого у коментарях. Між ними розгорілась справжня дискусія.

"Все, що їм потрібно було зробити, це ніжно доторкнутися до її носа й перенаправити прекрасне створіння"

"Акула злякалась. Ви бачите, як вона тягне волосінь. Вона божеволіє і навіть не дивиться, куди прямує, й б'є всіх дайверів"

"Пощастило, що ніхто серйозно не постраждав"

"Інші акули уклали з нею парі, щоб побачити, скількох дайверів вона зможе атакувати за один підхід"

"Це зовсім не схоже на напад. Акула виглядає абсолютно розлюченою і врізається в людей, коли тягне щось за собою… Це дика тварина, і до неї треба ставитися відповідно"

До речі, згідно з новим звітом Флоридського музею природознавства, у 2023 році акули покусали 91 людину, 10 з них були смертельними. У світі щороку фіксується близько 100 подібних атак.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що біля узбережжя популярного пляжу Сорренто в районі затоки Порт-Філіп, що в Австралії, помітили білу акулу-людоїда завдовжки приблизно чотири метри. На відео, знятому з дрона, видно, як акула пливе вздовж берега, а місцеві плавці, яких евакуювали з води, вдивляються у море, намагаючись розгледіти смертоносну хижачку.

Крім того, ми розповідали, як 23-річний Брендон Гріффін із Південної Флориди, що у США, упіймав на вудочку чотириметрову акулу-молота. Хлопцеві довелося стрибати у воду й виймати здобич голіруч.