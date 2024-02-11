"Не змогли спуститися зі схилу": натовп нетверезих лижників заблокував курорт (відео)

За підсумками дня спорту одні лижники розляглися на снігу, а інші — перекидалися в заметах. Були й такі, що не могли встати.

В Австрії лижники заблокували спуск зі схилу після вечірки. Про це повідомляє eXXpressTV.

На відео можна побачити, як лижники намагаються пересуватися. Зі схилу спуститися у звичний спосіб вдалося не багатьом. Десятки нетверезих учасників вечірки у підсумку заблокували спуск.

Як повідомив Bild у Telegram, подія відбулася на престижному гірськолижному курорті Ішгль в Австрії. Вечірку організували у форматі Après-Ski ("Після лиж"). За підсумками дня спорту лижники випили спиртного на заході сонця. Як наслідок, вони залишилися на схилі.

Між ними ледве можна було проїхати. Одні лижники розляглися на снігу, а інші — перекидалися в заметах. Були й такі, що не могли встати. У соцмережах відео п'яних лижників на елітному курорті загалом зібрало понад 50 млн переглядів.

Курорт Ішгль в Австрії

Австрійський гірськолижний курорт Ішгль вважають одним із найкращих. У локації присутні дві сотні кілометрів розкішних трас на будь-який рівень.

Туристи мають можливість стартувати в Австрії — фінішувати в Швейцарії, а потім навпаки. Перший підйомник збудували у 1952 році.

Ішгль — справжня знахідка для любителів покататися сніговою цілиною та фанатів фрірайду. На висоті понад 2000 метрів функціонує зона катання. Навіть за кілька днів після останнього снігопаду тут все ще є незаймані траси, до яких можна дістатися прямо із зони катання.

Нагадаємо, 9 січня стало відомо, що половина європейських гірськолижних курортів позбудеться снігу, вчені розповіли, коли це станеться. Кліматична система Землі зазнає змін, які можуть знищити майже 50% усіх гірськолижних курортів у Європі. Результати нового дослідження попереджають, якщо глобальна температура Землі підніметься на 2°C вище за доіндустріальний рівень, більш ніж половина європейських гірськолижних курортів зазнають гострої нестачі снігу.